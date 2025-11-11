Cận cảnh biệt thự cổ hơn 100 năm của NTK Thái Công

Gần đây, NTK Thái Công (tên thật Quách Thái Công) gây chú ý trên mạng xã hội khi liên tục có những quan điểm gây chú ý về cuộc sống đời tư cũng như công việc....Ảnh: Thái Công Quách/FB.
Lúc này, nhiều người tò mò về tài sản Quách Thái Công sở hữu, nổi bật trong số đó là căn biệt thự cổ được xây dựng từ năm 1920. Ảnh: FBNV
Nhà cổ của Thái Công mang kiến trúc Pháp, nằm trên đường Tú Xương, Quận 3 (nay là phường Xuân Hòa), TP HCM. Ảnh: FBNV
Lối dẫn vào phía trong căn nhà, hành lang với tường ốp gỗ, đèn chùm từ Pháp với pha lê và đồng đen. Ảnh: FBNV
Cầu thang trải thảm thể hiện sự sang trọng. Ảnh: FBNV
Theo chia sẻ của Thái Công, hầu hết vật dụng, nội thất trong nhà đều là hàng nhập khẩu từ Đức và một số nước châu Âu. Ảnh: FBNV
Bên ngoài là hồ bơi rộng rãi. Ảnh: FBNV
Đây là khu vực NTK Thái Công thư giãn và tổ chức những bữa tiệc nhỏ, chiêu đãi người thân và bạn bè. Ảnh: FBNV
Nơi đây không chỉ để sinh hoạt mà còn là địa chỉ để Thái Công tìm niềm cảm hứng sáng tạo. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ với gam màu trắng chủ đạo, được trang trí nhiều đồ thủ công tinh tế. Ảnh: FBNV
Phòng tắm theo phong cách Venice, đá cẩm thạch trắng và ốp gỗ. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn