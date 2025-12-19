Nhà trong hẻm cụt thông thoáng nhờ 'lõi gió' độc đáo

Nằm trên khu đất 5x9m trong một con hẻm cụt ở Tân Bình (TP HCM), ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 170m2. Ảnh: Lon ton studio
Ngôi nhà gây ấn tượng ngay từ mặt tiền với lõi thang xoắn vừa là điểm nhấn kiến trúc, vừa đóng vai trò “lá phổi” dẫn gió cho toàn bộ không gian sống. Ảnh: Lon ton studio
Tầng trệt được điểm xuyết bởi một khu vườn nhỏ và mặt nước dịu mát, giúp không khí dễ chịu ngay khi bước vào nhà. Ảnh: Lon ton studio
Lõi gió phía trước kết hợp cùng giếng trời nhỏ phía sau tạo sự thông thoáng hai chiều, đua ánh sáng và gió tự nhiên len lỏi khắp các phòng. Ảnh: Lon ton studio
Các phòng chức năng được bố trí vệ tinh quanh trục cầu thang, lấy ánh sáng tự nhiên và không khí thông thoáng mát mẻ. Ảnh: Lon ton studio
Khu bếp và bàn ăn gọn gàng, sử dụng nội thất gỗ chủ đạo. Ảnh: Lon ton studio
Cầu thang xoắn trở thành điểm nhấn của ngôi nhà. Ảnh: Lon ton studio
Phòng ngủ cũng ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Lon ton studio
Phía sau nhà cũng có giếng trời nhỏ để khi các phòng mở hết cửa, sự thông thoáng 2 chiều đạt được tối ưu. Ảnh: Lon ton studio
Trong bối cảnh hẻm nhỏ hạn chế bụi và tiếng ồn, giải pháp này càng phát huy giá trị cả về công năng lẫn thẩm mỹ. Ảnh: Lon ton studio
