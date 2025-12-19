Thời gian:
Nhà trong hẻm cụt thông thoáng nhờ 'lõi gió' độc đáo

Ngôi nhà không phô trương, nhưng đủ tinh tế để mang lại cảm giác thư thái, mát lành cho cuộc sống đô thị thường ngày.

Nằm trên khu đất 5x9m trong một con hẻm cụt ở Tân Bình (TP HCM), ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 170m2. Ảnh: Lon ton studio

Ngôi nhà gây ấn tượng ngay từ mặt tiền với lõi thang xoắn vừa là điểm nhấn kiến trúc, vừa đóng vai trò “lá phổi” dẫn gió cho toàn bộ không gian sống. Ảnh: Lon ton studio

Tầng trệt được điểm xuyết bởi một khu vườn nhỏ và mặt nước dịu mát, giúp không khí dễ chịu ngay khi bước vào nhà. Ảnh: Lon ton studio

Lõi gió phía trước kết hợp cùng giếng trời nhỏ phía sau tạo sự thông thoáng hai chiều, đua ánh sáng và gió tự nhiên len lỏi khắp các phòng. Ảnh: Lon ton studio

Các phòng chức năng được bố trí vệ tinh quanh trục cầu thang, lấy ánh sáng tự nhiên và không khí thông thoáng mát mẻ. Ảnh: Lon ton studio

Khu bếp và bàn ăn gọn gàng, sử dụng nội thất gỗ chủ đạo. Ảnh: Lon ton studio

Cầu thang xoắn trở thành điểm nhấn của ngôi nhà. Ảnh: Lon ton studio

Phòng ngủ cũng ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Lon ton studio

Phía sau nhà cũng có giếng trời nhỏ để khi các phòng mở hết cửa, sự thông thoáng 2 chiều đạt được tối ưu. Ảnh: Lon ton studio

Trong bối cảnh hẻm nhỏ hạn chế bụi và tiếng ồn, giải pháp này càng phát huy giá trị cả về công năng lẫn thẩm mỹ. Ảnh: Lon ton studio

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

