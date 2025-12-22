Bùi Tiến Dũng khoe cơ bụng 6 múi, con trai khen bố 'đẹp hơn Ronaldo'

Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng đăng tải bức hình khoe cơ thể rắn rỏi, múi bụng rõ nét. “After sauna" (tạm dịch: Sau khi xông hơi), thủ môn sinh năm 1997 viết và tag tên Cristiano Ronaldo.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Ở phần bình luận, Dianka Zakhidova, vợ của Bùi Tiến Dũng, hài hước chia sẻ: “Danil nói rằng bố trông đẹp hơn Ronaldo, và mẹ nói đã đến lúc vứt những chiếc quần đùi này đi”.

Nhiều người cũng đăng bức ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn của Ronaldo sau khi xông hơi vào phần comment bài viết của Bùi Tiến Dũng và đùa vui: “Như 2 giọt nước”. Đáp lại, thủ thành quê Thanh Hóa hóm hỉnh: “Em chấp anh 7 (biệt danh của Ronaldo - PV) 11 tuổi luôn”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng lấy cảm hứng chụp ảnh khoe cơ bắp từ siêu sao Cristiano Ronaldo. Ảnh: Bùi Tiến Dũng, @cristiano.

Ở tuổi 40, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha được nhận xét có thể trạng như một người mới 28 tuổi, với cơ bắp nổi rõ hiếm thấy. Đó là kết quả của lối sống khoa học cùng chế độ tập luyện khắc nghiệt mà anh theo đuổi suốt gần hai thập kỷ. Ronaldo cũng nổi tiếng yêu thích xông hơi và tắm nước đá.

Bùi Tiến Dũng đang trải qua hành trình hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu thuộc khuôn khổ V-League 2025-2026 hồi tháng 10 và phải phẫu thuật. Thời gian này, anh cùng vợ và con trai sống tại Đà Nẵng. Nam thủ môn thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường, hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Trong khi đó, nàng WAG người Ukraine Dianka vừa làm công việc người mẫu, vừa ở bên chăm sóc, cổ vũ bạn đời.

Tác giả: Ngân Anh

Nguồn tin: znews.vn