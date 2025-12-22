Ông Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Ảnh: NAM NGUYỄN

Ngày 20-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, về công tác tại Bộ Công Thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, ngày 20-12.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê Hưng Yên. Ông từng là cựu sinh viên ngành hóa dầu và có bằng tiến sĩ cũng trong lĩnh vực này tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ năm 2000, ông Lê Mạnh Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Năm 2006, ông Hùng được điều động sang Văn phòng Chính phủ.

Năm 2007, ông quay trở lại Petrovietnam làm Phó trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Phó tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau.

Tháng 3-2011, ông được bầu làm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau, nay là Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông Hùng làm Phó tổng giám đốc Petrovietnam, đến tháng 6-2019 ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Petrovietnam và giữ vị trí Chủ tịch Petrovietnam kể từ tháng 12-2023 đến nay.

Bộ Công Thương hiện có các thứ trưởng gồm: ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng, ông Trương Thanh Hoài và ông Nguyễn Hoàng Long.

Bộ Công Thương là bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong nhiều ngành, lĩnh vực gồm công nghiệp, thương mại và năng lượng.

Ngày 21-12, Bộ Chính trị cũng đã điều động, phân công, chỉ định Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

