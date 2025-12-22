Khám phá ngôi nhà 5 tầng 'biết thở' giữa lòng thành phố

Giữa lòng thành phố Đà Nẵng nắng gắt và đô thị hóa dày đặc, Nhà Bạch Tuộc hiện lên như một cơ thể sống co giãn, hít thở và thích nghi. Ảnh: Phú Đào
Ngôi nhà mở rộng ra nhiều hướng, vừa là nhà ở, vừa là cửa hàng, studio và cả phòng livestream. Nhiệm vụ của đội ngũ kiến trúc sư là làm sao tạo ra một không gian sống đa chức năng nhưng không bị lộn xộn, không bị đứt gãy về cảm xúc hay không gian. Ảnh: Phú Đào
Hướng Tây luôn là thử thách lớn đối với các kiến trúc sư. Tuy nhiên, điều này lại trở thành cơ hội để nhóm thiết kế thể hiện ngôn ngữ thiết kế táo bạo có tính kiểm soát cho công trình. Ảnh: Phú Đào
Mặt đứng của ngôi nhà được tạo thành từ nhiều lớp đặc - rỗng, gỗ biến tính, lam chớp, cây xanh...giống như một hệ sinh thái sống động treo lơ lửng giữa không trung. Ảnh: Phú Đào
Tầng 1 bao gồm gác lửng, là khu vực cửa hàng kinh doanh với kho, phòng khách - bếp mini. Ảnh: Phú Đào
Nội thất trong nhà mang lại cảm giác ấm cúng. Ảnh: Phú Đào
Cây xanh len lỏi khắp nơi, được ví như "lá phổi" trong không gian. Ảnh: Phú Đào
Ánh sáng được sắp xếp khéo léo, được xem như là linh hồn của cả ngôi nhà. Ảnh: Phú Đào
Tầng 2 và tầng 3 gồm 3 phòng ngủ cùng nhiều gian chức năng phục vụ sinh hoạt thường ngày. Ảnh: Phú Đào
Tầng 4 là không gian làm việc kín đáo, tách biệt cùng 1 studio chụp ảnh. Ảnh: Phú Đào
Tầng 5 dành không gian cho phòng thờ, khu giặt là và sân thượng. Ảnh: Phú Đào
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn