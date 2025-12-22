Tìm thấy thi thể người đàn ông đi giăng lưới bị sóng biển cuốn mất tích

Trước đó, sáng 21/12, vợ chồng anh A mang lưới ra khu vực biển xã Sơn Mỹ để đánh bắt cá. Đến trưa cùng ngày, người vợ quay về trước, anh A ở lại tiếp tục thả lưới. Tuy nhiên, đến chiều tối, không thấy chồng trở về, người vợ cùng một số người dân tổ chức đi tìm.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình anh A. Ảnh: B.H

Quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện nón và lưới của anh A trôi dạt vào bờ biển. Nghi ngờ anh A bị sóng cuốn mất tích, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển và trên biển suốt đêm nhưng không có kết quả.

Đến sáng 22/12, thi thể anh A được phát hiện tại khu vực bờ kè biển Bình Châu, TP.HCM (khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu cũ), cách xa vị trí nghi gặp nạn ban đầu.

Sau khi phát hiện, thi thể nạn nhân đã được đưa về địa phương để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và phối hợp hỗ trợ các thủ tục liên quan theo quy định.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV