Cận cảnh biệt thự 2 mặt tiền vài chục tỷ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Sau hai năm chính thức về chung nhà, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã chuyển về căn biệt thự mới 2 mặt tiền, nằm trong một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự mang đậm hơi thở hiện đại pha chút tân cổ điển với tường sơn trắng nổi bật. Ảnh: FBNV
Chia sẻ trong chương trình NhaF mới đây, Đoàn Văn Hậu cho biết, căn nhà có tổng diện tích 142m2, diện tích xây nhà 77m2, còn lại là không gian sân vườn. Ảnh chụp màn hình NhaF
Điểm đặc biệt trong căn nhà hệ thống lọc không khí rất tốt. Phòng khách sử dụng tông trắng sáng kết hợp hệ thống đèn LED mô phỏng bầu trời sao có thể đổi màu. Ảnh: FBNV
Cầu thang xoắn là điểm nhấn trong căn nhà. Ảnh chụp màn hình NhaF
Bậc thang được ốp đá marble xám vân trắng, tay vịn uốn cong mềm mại. Ảnh: FBNV
Khu bếp nối liền phòng khách theo kiểu mở hiện đại, với trang thiết bị châu Âu. Ảnh: FBNV
Mặt bếp đá vân mây và tủ âm tường gọn gàng. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ master thiết kế ấm cúng với tường ốp, giường bọc đệm dày và ánh sáng dịu nhẹ. Ảnh: FBNV
Phòng tắm được đầu tư kỹ lưỡng với hệ thống sen tắm hiện đại, buồng kính riêng biệt đến bồn tắm độc lập. Ảnh: FBNV
Tất cả đều mang lại cảm giác như đang ở resort cao cấp. Ảnh: FBNV
Một phòng ngủ phụ dành cho khách ở tầng 2. Ảnh chụp màn hình NhaF
Ban công được tận dụng để trồng rau xanh. Ảnh: chụp màn hình NhaF
