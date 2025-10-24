Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cận cảnh biệt thự 2 mặt tiền vài chục tỷ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Nằm trong một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, biệt thự của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My mang hơi thở hiện đại, pha chút tân cổ điển.

Sau hai năm chính thức về chung nhà, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã chuyển về căn biệt thự mới 2 mặt tiền, nằm trong một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự mang đậm hơi thở hiện đại pha chút tân cổ điển với tường sơn trắng nổi bật. Ảnh: FBNV

Chia sẻ trong chương trình NhaF mới đây, Đoàn Văn Hậu cho biết, căn nhà có tổng diện tích 142m2, diện tích xây nhà 77m2, còn lại là không gian sân vườn. Ảnh chụp màn hình NhaF

Điểm đặc biệt trong căn nhà hệ thống lọc không khí rất tốt. Phòng khách sử dụng tông trắng sáng kết hợp hệ thống đèn LED mô phỏng bầu trời sao có thể đổi màu. Ảnh: FBNV

Cầu thang xoắn là điểm nhấn trong căn nhà. Ảnh chụp màn hình NhaF

Bậc thang được ốp đá marble xám vân trắng, tay vịn uốn cong mềm mại. Ảnh: FBNV

Khu bếp nối liền phòng khách theo kiểu mở hiện đại, với trang thiết bị châu Âu. Ảnh: FBNV

Mặt bếp đá vân mây và tủ âm tường gọn gàng. Ảnh: FBNV

Phòng ngủ master thiết kế ấm cúng với tường ốp, giường bọc đệm dày và ánh sáng dịu nhẹ. Ảnh: FBNV

Phòng tắm được đầu tư kỹ lưỡng với hệ thống sen tắm hiện đại, buồng kính riêng biệt đến bồn tắm độc lập. Ảnh: FBNV

Tất cả đều mang lại cảm giác như đang ở resort cao cấp. Ảnh: FBNV

Một phòng ngủ phụ dành cho khách ở tầng 2. Ảnh chụp màn hình NhaF

Ban công được tận dụng để trồng rau xanh. Ảnh: chụp màn hình NhaF

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My ,2 mặt tiền ,vài chục tỷ ,Cận cảnh ,biệt thự

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP