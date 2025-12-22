Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ đổ móng, lên tường công trình nhà ở và nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh

Tham dự buổi lễ, đại biểu Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ Công an.

Đại biểu tỉnh Nghệ An, có đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng thuộc Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền xã Đô Lương; đại diện đơn vị thi công.

Đại biểu tham dự

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An (tiền thân là Trung tâm sản xuất dịch vụ và dạy nghề nhân đạo huyện Đô Lương) được thành lập vào năm 1997, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, dạy nghề nhân đạo cho đối tượng chính sách, tật nguyền và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh éo le vươn lên trong cuộc sống.

Trước điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp và còn nhiều thiếu thốn, Trung tâm còn khó khăn trong đáp ứng việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ và đối tượng chính sách, Bộ Công an đã kêu gọi hỗ trợ để xây dựng 1 tòa nhà 2 tầng với 16 phòng để làm nơi ở cho trẻ và các đối tượng chính sách; xây dựng 1 nhà ăn 1 tầng đáp ứng 200 người sử dụng cùng lúc.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu

Theo báo cáo tiến độ thi công công trình, hiện tại nhà 2 tầng với diện tích xây dựng 1.200 m2 đã thi công được 50% phần móng, nhà 1 tầng với diện tích xây dựng 450 m2 đang chuẩn bị thi công đổ phần móng cọc. Đơn vị thi công cam kết hoàn thành thành tiến độ phần thô trước Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2026.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh thực hiện nghi thức Lễ đổ móng, lên tường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với đối tượng yếu thế; đồng thời là công trình thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, qua đó, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mồ côi đang được Trung tâm tiếp nhận. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, những công trình này là nền móng vững chắc nhất để giúp các em có tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao quà của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao quà của đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao quà của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cảm ơn sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, sự đồng hành của đơn vị thi công trong triển khai, thực hiện. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các đơn vị chức năng của tỉnh mà chủ công là Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công tạo động lực mạnh hơn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình so với dự kiến.

Toàn cảnh buổi lễ

Dịp này, Thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng đã trao quà của các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thăm hỏi, động viên trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An động viên đơn vị thi công

