Cận cảnh biệt thự 600m2 của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ'

Lên xe hoa ở tuổi 45, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn và sở hữu hệ thống bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó, nổi bật nhất là căn biệt thự 600m2 tại TP HCM. Ảnh: Internet