Cận cảnh biệt thự 600m2 của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ'

Biệt thự của Hồ Quỳnh Hương nằm trong khu cao cấp tại TP HCM, rộng 600m2 mang phong cách hiện đại với không gian mở, nhiều cây xanh.

Ngoài giọng hát nội lực, Hồ Quỳnh Hương còn được khán giả nhớ đến với hình ảnh "nữ đại gia đất mỏ" của showbiz Việt. Ảnh: Internet

Nhờ tài năng âm nhạc cùng sự nhạy bén trong kinh doanh, Hồ Quỳnh Hương sở hữu khối tài sản đáng nể ở tuổi 45. Ảnh: FBNV

Lên xe hoa ở tuổi 45, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn và sở hữu hệ thống bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó, nổi bật nhất là căn biệt thự 600m2 tại TP HCM. Ảnh: Internet

Biệt thự của Hồ Quỳnh Hương tọa lạc trong một khu dân cư cao cấp, được thiết kế theo phong cách hiện đại với không gian mở, nhiều mảng xanh bao phủ. Ảnh: Internet

Ngôi nhà gây ấn tượng bởi sự chỉn chu trong từng chi tiết, kết hợp nội thất cao cấp mang hơi hướng châu Âu, đan xen giữa nét cổ điển và hiện đại. Ảnh: Internet

Trong khuôn viên biệt thự có hồ bơi ngoài trời. Ảnh: Internet

Nội thất trong nhà được bài trí tinh tế, đẹp mắt. Ảnh: Internet

Không gian trong nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Ảnh: Internet

Chậu cây xanh giúp không gian nhà thêm sinh động. Ảnh: Internet

Phòng ngủ kê thêm bộ bàn ghế để thuận tiện nghỉ ngơi, thư giãn. Ảnh: Internet

Phòng thay đồ trưng bày quần áo, túi xách, giày dép...có thiết kế hài hòa với tổng thể kiến trúc. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hồ Quỳnh Hương còn sở hữu biệt thự 3 tầng tại Hà Nội. Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ còn sở hữu căn nhà "chữa lành" tại Hạ Long để lui về tĩnh dưỡng và thiền định. Ảnh: Internet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

