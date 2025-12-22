Gần một triệu người Campuchia và Thái Lan phải sơ tán vì giao tranh ở biên giới

Người dân sơ tán xếp hàng chờ nhận thực phẩm tại một nơi trú ẩn tạm thời dọc theo khu vực biên giới tranh chấp, thuộc tỉnh Buriram, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-12, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo hơn 518.000 người dân nước này, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã phải rời bỏ nhà cửa và trường học để tránh các hoạt động quân sự dọc biên giới với Thái Lan.

Theo Phnom Penh, các cuộc đụng độ kéo dài khoảng hai tuần qua đã gây ra nhiều khó khăn nghiêm trọng cho đời sống dân thường tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Giao tranh tái diễn giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á trong tháng này với sự tham gia của nhiều loại vũ khí, từ bộ binh, pháo binh đến thiết bị không người lái.

Theo số liệu do mỗi bên công bố, ít nhất 22 người đã thiệt mạng tại Thái Lan và 19 người tại Campuchia kể từ khi xung đột bùng phát trở lại.

Phía Thái Lan cho biết khoảng 400.000 người dân nước này cũng đã phải sơ tán khỏi các khu vực giáp biên giới để đảm bảo an toàn.

Bangkok và Phnom Penh đều khẳng định các biện pháp quân sự của mình mang tính phòng vệ, đồng thời cáo buộc đối phương là bên khơi mào các vụ việc mới nhất.

Căng thẳng bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ liên quan đến đường biên giới dài khoảng 800km, cùng với các khu đền cổ nằm dọc khu vực biên giới. Những địa điểm này từng là tâm điểm xung đột trong nhiều giai đoạn trước đây.

Theo Hãng tin AFP, sau đợt giao tranh nghiêm trọng hồi tháng 7 khiến hàng chục người thiệt mạng. Mỹ, Trung Quốc và Malaysia từng đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên thỏa thuận này nhanh chóng đổ vỡ. Thái Lan sau đó đình chỉ một thỏa thuận tiếp nối, với lý do binh sĩ Thái bị thương do mìn trong lúc tuần tra, cáo buộc mà Campuchia bác bỏ.

Tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nước đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn mới, song Bangkok phủ nhận thông tin này và giao tranh vẫn tiếp diễn kể từ sau một vụ đụng độ ngày 7-12.

Trong bối cảnh đó, ngoại trưởng các nước ASEAN dự kiến họp tại Kuala Lumpur để tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Trung Quốc cũng đã cử đặc phái viên sang cả Thái Lan và Campuchia nhằm thúc đẩy các nỗ lực hạ nhiệt.

Dù vậy tình hình trên thực địa vẫn căng thẳng, đặc biệt quanh khu vực đền Preah Vihear, nơi từng là điểm nóng trong các cuộc xung đột trước đây.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn