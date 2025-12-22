Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm, Myanmar ồ ạt tấn công 'thánh địa' lừa đảo

Khói bốc lên nghi ngút trên các tòa nhà khu phức hợp lừa đảo KK Park, phía đông Myanmar trong một chiến dịch truy quét hồi tháng 10 - Ảnh: AFP

Theo báo Nikkei Asia, chính quyền quân sự Myanmar đã mở nhiều đợt truy quét tại khu KK Park và Shwe Kokko - hai “điểm nóng” lừa đảo gần thị trấn Myawaddy, bang Kayin ở miền đông nước này.

Khu vực từng thu hút sự chú ý quốc tế hồi đầu năm 2025, khi một diễn viên Trung Quốc và một học sinh trung học người Nhật Bản bị giam giữ tại đây được giải cứu.

Trong thông báo gần đây, các nhà chức trách Myanmar cho biết 466 trong tổng số 635 tòa nhà tại KK Park từng phục vụ các hoạt động phi pháp như lừa đảo trực tuyến đã bị phá hủy.

Kết quả chiến dịch được công bố hằng ngày nhằm thể hiện quyết tâm xóa bỏ các “đại bản doanh” lừa đảo ở khu vực biên giới.

Trước đó, hôm 14-12, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar - chuẩn tướng Zaw Min Tun, cùng nhiều quan chức cấp cao đã họp báo tại Yangon để nhấn mạnh tiến độ truy quét các cơ sở lừa đảo.

Đại diện ngoại giao Trung Quốc và một số quốc gia thân thiện với Myanmar cũng được mời tham dự. Đặc biệt sự kiện này được phát sóng trực tiếp - động thái hiếm thấy trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Hoạt động phá dỡ tại KK Park được đẩy nhanh từ tháng 11. Ảnh chụp ngày 10-12 của nhà cung cấp ảnh vệ tinh Mỹ Planet Labs cho thấy ít nhất 15 tòa nhà ở khu vực phía đông đã bị san phẳng, trong khi tàn tích các công trình bị phá hủy xuất hiện rải rác ở phía tây.

Hình ảnh do nhà chức trách công bố cũng cho thấy nhiều tòa nhà bên ngoài còn nguyên mái nhưng phần nội thất đã hư hại nặng.

Một ủy ban giám sát mới về phòng chống lừa đảo của chính quyền quân sự Myanmar đã họp phiên đầu tiên tại thủ đô Naypyidaw hôm 11-12.

Chủ tịch ủy ban, Bộ trưởng Nội vụ Tun Tun Naung, khẳng định các chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi toàn bộ công trình phi pháp tại khu vực biên giới bị phá dỡ hoặc buộc đóng cửa.

Myanmar tăng tốc chống lừa đảo giữa áp lực quốc tế Myanmar bắt đầu trấn áp các trung tâm lừa đảo từ khoảng tháng 2, dưới sức ép của Trung Quốc và Thái Lan - những nước lo ngại công dân của họ trở thành nạn nhân. Tuy nhiên chiến dịch hiện được tăng tốc trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện trong các nỗ lực phòng chống lừa đảo. Ngày 12-11, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm trấn áp trung tâm lừa đảo nhằm đối phó các đường dây tại Myanmar, Campuchia và Lào có liên hệ với tội phạm Trung Quốc. Theo phía Mỹ, lực lượng này đã triển khai đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đến thủ đô Bangkok để phối hợp với cảnh sát Thái Lan chống lại các khu phức hợp lừa đảo như KK Park. Washington cũng công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào các nhóm vũ trang địa phương kiểm soát những khu vực đặt trung tâm lừa đảo. Mỹ ước tính các vụ lừa đảo xuất phát từ Đông Nam Á đã gây thiệt hại khoảng 10 tỉ USD cho công dân nước này trong năm 2024. Chính quyền quân sự Myanmar cũng đang siết chặt hợp tác khu vực. Giữa tháng 11, Trung Quốc chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên về vấn đề trung tâm lừa đảo trong khuôn khổ Lancang - Mekong Cooperation, với sự tham dự của Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam. Các bên thảo luận việc lập liên minh chống lừa đảo, tiến hành chiến dịch chung và phối hợp kiểm soát các điểm nóng, trong bối cảnh Naypyidaw tìm cách vừa trấn áp tội phạm vừa khẳng định năng lực quản lý trước thềm bầu cử.

Tác giả: Triều Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn