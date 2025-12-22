Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đón tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Trần Quang Trung - Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo các phòng cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của hệ thống chính trị, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, nhân dân đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả cụ thể của lực lượng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển mọi mặt của địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng theo quy định; đồng thời đã phối hợp hiệu quả, kịp thời với các địa phương, đặc biệt là ở những địa bàn đóng quân, vùng sâu, vùng xa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đã thực hiện tốt các Công ước, cam kết, phối hợp với lực lượng Biên phòng của nước bạn Lào xây dựng, củng cố, phát huy tốt đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nước bạn Lào; đồng thời tích cực phòng, chống tội phạm khu vực biên giới trên đất liền và trên biển; phòng chống khai thác IUU; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ địa phương và nhân dân trong phòng chống, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tích cực hơn nữa trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo tỉnh đến lực lượng Bộ đội Biên phòng, Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho rằng, đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại các vùng phên dậu của Tổ quốc. Trong thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phối hợp tích cực, hiệu quả với các ngành, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

