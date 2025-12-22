Cựu chủ tịch Công ty Global buôn lậu lốp xe: “Chốt án” sau 6 năm

Sau gần một thập kỷ kể từ khi hành vi phạm tội bị phát hiện và trải qua nhiều giai đoạn tố tụng kéo dài, ngày 22-12, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai và tuyên án đối với Thái Huy (SN 1980, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH DNF Global) cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu lốp xe ô tô đã qua sử dụng với quy mô đặc biệt lớn.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Huy 13 năm tù; Phạm Đăng Khoa (SN 1985, cựu nhân viên Công ty Global) 3 năm tù, cùng về tội "Buôn lậu".

Vụ án từng được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu vào tháng 7-2020. Khi đó, Thái Huy bị tuyên phạt 14 năm tù. Tuy nhiên, bản án sau đó bị hủy để điều tra, xét xử lại do cần làm rõ thêm nhiều tình tiết liên quan đến hành vi, vai trò của các cá nhân, cũng như giá trị, số lượng hàng hóa buôn lậu trong từng giai đoạn.

Sau 6 năm kể từ lần xét xử đầu tiên, phiên tòa sơ thẩm lần hai mới chính thức "chốt án". So với bản án trước, mức hình phạt dành cho Thái Huy giảm 1 năm tù.

Bị cáo Thái Huy được dẫn giải sau phiên tuyên án

Thủ đoạn "mượn" pháp nhân, hợp thức hóa tạm nhập – tái xuất

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2014 đến tháng 1-2015, Thái Huy đã sử dụng pháp nhân của 4 doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: Công ty Global, Công ty Tất Đạt, Công ty Lê Gia và Công ty Dịch vụ Việt để ký hợp đồng mua lốp xe ô tô đã qua sử dụng từ Công ty DNF Global LLC (Mỹ), sau đó làm thủ tục tạm nhập – tái xuất sang Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi hàng hóa được đưa về Việt Nam và hoàn tất thủ tục thông quan, Thái Huy không thực hiện tái xuất theo giấy phép của Bộ Công thương. Toàn bộ số lốp xe đã qua sử dụng (vốn là mặt hàng cấm nhập khẩu, chỉ được phép tạm nhập để tái xuất) bị tuồn ra thị trường nội địa tiêu thụ.

Để thực hiện trót lọt hành vi này, Thái Huy trực tiếp soạn thảo hợp đồng, hồ sơ xin cấp phép, chỉ đạo nhân viên ký giả chữ ký, sử dụng con dấu doanh nghiệp, thuê các cá nhân làm dịch vụ hải quan, vận chuyển hàng hóa từ cảng về các cơ sở tiêu thụ trong nước.

Hơn 20.000 lốp xe "đi lạc" vào nội địa

Cơ quan điều tra xác định, thông qua các pháp nhân nói trên, Thái Huy đã tạm nhập tổng cộng hàng chục ngàn lốp xe ô tô đã qua sử dụng. Trong đó, hàng ngàn chiếc đã được tiêu thụ tại Việt Nam, với tổng khối lượng lên tới hàng ngàn tấn.

Các lô hàng sau khi được bán cho doanh nghiệp, cơ sở trong nước đều được xử lý bằng hình thức đốt, ép lấy dầu, bất chấp quy định cấm nhập khẩu và yêu cầu bắt buộc phải tái xuất toàn bộ số hàng.

Ngoài số lốp đã bị tiêu thụ, còn hàng chục container lốp xe bị cơ quan điều tra kê biên tại các cảng ở TPHCM và Đà Nẵng, với tổng giá trị định giá lên đến hàng tỉ đồng.

HĐXX xác định, từ tháng 3-2014 đến tháng 1-2015, Thái Huy đã "mượn pháp nhân" để đưa về Việt Nam hơn 3.500 tấn lốp ô tô đã qua sử dụng. Sau khi hoàn tất thủ tục tạm nhập – tái xuất, bị cáo thuê vận chuyển ra khỏi cảng 2.796 tấn lốp xe nhưng không tái xuất theo quy định mà bán tiêu thụ trong nước, thu lợi hơn 7,9 tỉ đồng. Phạm Đăng Khoa đã ký giả chữ ký Giám đốc Công ty Lê Gia trên hồ sơ hải quan, giúp sức cho Thái Huy hợp thức hóa việc tạm nhập 429 tấn lốp xe đã qua sử dụng để bán trong nội địa, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người Lao Động