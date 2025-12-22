Bà Hoàng Thị Thúy Lan được giảm án còn 11 năm 6 tháng tù

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, sáng nay (22-12), hội đồng xét xử tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) cùng 11 người kháng cáo trong vụ án Phúc Sơn.

Vì sao bà Hoàng Thị Thúy Lan được giảm án?

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên bà Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù. So với án sơ thẩm, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc được giảm 2 năm 6 tháng tù.

Trước đó, hồi giữa tháng 7, tòa sơ thẩm tuyên phạt bà Lan 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỉ cùng 1 triệu USD từ ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Công bố bản án, hội đồng xét xử ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan được ghi nhận xuất trình thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới, xuất trình thêm được một số huân chương, bằng khen...

Bà Lan cũng đang mắc nhiều bệnh và hoàn cảnh gia đình bố mẹ tuổi cao sức yếu, chồng đang bị bệnh, có con khuyết tật... Do đó hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt mà tòa sơ thẩm đã tuyên với bà Lan.

Cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành được đánh giá đã thể hiện sự ăn năn, hối cải. Ngoài khoản tiền thu lợi bất chính ông Thành đã nộp, quá trình xét xử phúc thẩm gia đình ông còn xin nộp thêm 200 triệu đồng.

Ông Thành cũng được ghi nhận rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…

Ngoài ra, một số cựu lãnh đạo tỉnh được ghi nhận là người tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện, xét thấy hành vi của họ không còn gây nguy hiểm cho xã hội nên có thể cho hưởng án treo nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự, bản luận tội nêu.

Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên ông Lê Duy Thành 8 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù).

Ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy) cũng được tòa chấp nhận kháng cáo, giảm án còn 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù).

Cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Phạm Hoàng Anh tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Theo bản án sơ thẩm được tòa tuyên hồi giữa tháng 7, ông Lê Duy Thành và cựu Phó bí thư Phạm Hoàng Anh bị cáo buộc đồng phạm gây thiệt hại 200 tỉ.

Trong đó ông Thành bị xác định do quen biết, được Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ đặt vấn đề và đã nhận 4 lần tổng số tiền 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD.

Ông Hoàng Anh thực hiện chỉ đạo của Bí thư Lan và được Hậu gặp gỡ, đặt vấn đề, sau đó 5 lần nhận tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo, giảm án cho một số cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, các ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Hà Hòa Bình (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) được hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo. Cả ba ông đều bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù.

Cựu Bí thư tỉnh Quảng Ngãi không kháng cáo vẫn được giảm án

Ở nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo: Bùi Minh Hồng, cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 4 năm tù); Hoàng Quốc Trị, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, bị tòa tuyên 3 năm tù (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù)...

Các ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) và ông Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) không kháng cáo nhưng sau xét xử sơ thẩm có nhiều tổ chức gửi đơn xin giảm án cho hai ông. Gia đình cũng xuất trình thêm được huân chương, bằng khen, giấy khen của các ông.

Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm tuyên giảm án cho ông Chữ xuống còn 5 năm tù, giảm án ông Minh còn 6 năm tù. Trước đó, ông Chữ bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù, ông Minh 8 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Trước đó, bản án được tòa sơ thẩm tuyên hồi giữa tháng 7 nhận định vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh; gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Trong đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã thao túng, "làm tha hóa, biến chất, sa ngã" nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương nên cần nghiêm trị, dù đã rất tích cực khắc phục hậu quả, bản án sơ thẩm nêu.

"Hành vi đưa hối lộ của Hậu làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cán bộ; đe dọa sự tồn vong của chế độ", bản án của tòa sơ thẩm nhận định.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỉ cùng 1 triệu USD từ ông Nguyễn Văn Hậu.

Việc nhận tiền theo cơ quan công tố quy kết để bà Lan chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Sai phạm của bà Lan còn bị xác định liên quan thẩm định, xác định giá đất dự án chợ đầu mối gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền 200 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, các cựu lãnh đạo một số địa phương đã bị chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm. Các bị cáo phạm tội do suy thoái về phẩm chất, vì vụ lợi.

Trong 15 năm từ 2008-2023, trong quá trình thực hiện 14 dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Tập đoàn Phúc Sơn đã vi phạm pháp luật, trục lợi đặc biệt lớn, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh đã được ông Hậu hối lộ, tặng biếu hơn 130 tỉ đồng để tạo điều kiện trái pháp luật "thâu tóm" nhiều dự án gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn