5 loại cây phổ biến tại Việt Nam "trấn trạch", giữ bình an cho ngôi nhà, là vị thuốc quý như sâm

Đinh lăng là loại cây được nhiều gia đình trồng quanh nhà với quan niệm mang lại sinh khí, giữ vững nền nhà, giúp gia chủ an lành. Trong y học cổ truyền, đinh lăng được xem là dược liệu bổ, đặc biệt phần rễ được ví tốt như sâm.

Rễ đinh lăng có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, chống mệt mỏi, hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau ốm. Lá đinh lăng còn được dùng nấu nước uống giải độc, lợi sữa, an thần nhẹ.

Lưu ý: Không dùng rễ đinh lăng liều cao hoặc kéo dài để tránh gây mệt mỏi, tụt huyết áp.

Ngải cứu

Từ lâu, ngải cứu đã được treo trước cửa, trồng quanh nhà với niềm tin xua đuổi tà khí, âm hàn. Trong y học cổ truyền, đây là vị thuốc ôn kinh, tán hàn, đặc biệt quen thuộc với phụ nữ.

Ngải cứu giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh, làm ấm cơ thể, giảm đau đầu, đau xương khớp. Dùng ngải cứu sao nóng chườm hoặc nấu nước uống đúng cách có thể hỗ trợ tốt trong các chứng cảm lạnh.

Lưu ý: Phụ nữ mang thai hoặc người thể nhiệt cao cần thận trọng khi sử dụng.

Sả

Sả thường được trồng thành bụi quanh nhà không chỉ để đuổi côn trùng mà còn được cho là giúp thanh lọc khí xấu. Mùi tinh dầu sả mang lại cảm giác dễ chịu, giúp không gian sống thông thoáng.

Trong y học cổ truyền, sả có tác dụng giải cảm, hạ sốt, kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng. Nước sả gừng là bài thuốc dân gian quen thuộc khi cảm lạnh. Tinh dầu sả còn được dùng xông hơi, sát khuẩn không khí, tuy nhiên người huyết áp thấp không nên dùng quá nhiều.

Hương nhu

Hương nhu là loại cây thường được trồng ở vùng quê, được tin là giúp thanh tẩy không gian sống, trừ uế khí. Trong y học cổ truyền, hương nhu có tác dụng giải biểu, trừ phong, thường dùng chữa cảm nắng, cảm mạo.

Nước lá hương nhu nấu uống hoặc xông hơi giúp ra mồ hôi, hạ nhiệt cơ thể, giảm đau đầu. Ngoài ra, nước tắm từ lá hương nhu còn giúp giảm ngứa, sát khuẩn da. Dù vậy, người sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân không nên tự ý dùng.

Lá lốt

Theo quan niệm dân gian, lá lốt trồng quanh nhà giúp giữ ấm, chống khí lạnh. Trong y học cổ truyền, lá lốt là vị thuốc chống phong hàn, rất quen thuộc trong điều trị đau nhức xương khớp.

Lá lốt được dùng nấu nước uống, sắc thuốc hoặc ngâm chân giúp giảm đau khớp, đau lưng, đầy bụng, khó tiêu. Tuy nhiên, người có cơ địa nóng trong cần sử dụng điều độ để tránh gây táo bón, nhiệt miệng.

Các loại cây trấn trạch mang giá trị tinh thần, phong thủy theo quan niệm dân gian, nhưng giá trị dược liệu của chúng là có cơ sở trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng liều, đúng đối tượng, tránh lạm dụng hay tự ý chữa bệnh nặng.

