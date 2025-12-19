4 vị trí đặt gương trong nhà mang tài lộc đến rực rỡ

Đặt gương đúng vị trí, ngôi nhà không chỉ sáng sủa và tràn đầy sức sống hơn, mà tâm trạng của các thành viên cũng được cải thiện đáng kể. Thậm chí, theo phong thủy gương còn có thể giúp thu hút tài lộc và may mắn.

Thông tin từ trang Aboluowang, năm 2026 đang đến gần và đây là thời điểm thuận lợi để các gia đình xem xét lại bố cục nội thất, đặc biệt là vị trí đặt gương. Dưới đây là 4 vị trí lý tưởng giúp gương phát huy tối đa công năng phong thủy, trong đó điều thứ ba được xem là mang lại hiệu quả rõ rệt nhất.

Đặt gương ở góc tối trong nhà

Những góc tối hoặc khu vực thiếu ánh sáng trong nhà dễ tích tụ năng lượng âm, ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên. Để cải thiện, có thể bố trí thêm đèn chiếu sáng hoặc đơn giản là đặt một chiếc gương. Nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng, gương giúp không gian trở nên sáng sủa, rộng rãi và sinh động hơn.

Lưu ý nên chọn gương hình tròn hoặc bầu dục để tạo cảm giác hài hòa, tránh ảnh hưởng tiêu cực từ các cạnh sắc.

Đặt gương ở các góc bị khuyết

Theo phong thủy, một căn nhà lý tưởng là hình vuông hoặc hình chữ nhật, tượng trưng cho sự ổn định và cân bằng. Tuy nhiên, nhiều ngôi nhà hiện đại thường bị khuyết góc do thiết kế hoặc diện tích hạn chế.

Trong trường hợp này, gương có thể đóng vai trò “lấp đầy” không gian bị thiếu, tạo cảm giác hoàn chỉnh và cân bằng trường năng lượng. Nhờ đó, gia chủ có thể cải thiện vận khí và tài lộc.

Đặt gương trong phòng ăn, vị trí mang lại may mắn rõ rệt

Phòng ăn là nơi cả gia đình quây quần thưởng thức bữa cơm, tượng trưng cho sự ấm no và hòa thuận. Khi đặt gương tại vị trí này, hình ảnh món ăn được phản chiếu, mang ý nghĩa “nhân đôi sự sung túc”, hàm ý tài lộc dồi dào và cuộc sống đủ đầy.

Ngoài ra, đặt gương trong phòng ăn còn mang đến cảm giác không gian rộng mở hơn, tạo bầu không khí ấm cúng, dễ chịu. Bạn nên chọn gương có khung màu ấm để tăng hiệu ứng phong thủy, đồng thời tránh dùng gương nứt vỡ vì có thể ảnh hưởng đến vận may.

Đặt gương trong tủ quần áo hoặc phòng thay đồ

Phòng thay đồ là nơi giúp chúng ta chỉnh trang ngoại hình trước khi bước ra ngoài, do đó thuộc “khởi nguồn năng lượng cá nhân”. Một chiếc gương toàn thân đặt ở đây không chỉ tiện lợi cho việc phối đồ mà còn giúp tăng sự tự tin, cải thiện tâm trạng mỗi ngày.

Theo phong thủy, gương phản chiếu hình ảnh gọn gàng, sạch sẽ sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc và các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, bạn cần tránh đặt gương đối diện trực tiếp cửa phòng thay đồ. Tốt nhất nên đặt ở vị trí phản chiếu từ bên cạnh để hạn chế luồng khí xấu.

Việc đặt gương đúng vị trí trong năm 2026 không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp gia chủ thu hút năng lượng tốt và tài lộc. Với những gợi ý trên, bạn có thể dễ dàng áp dụng để ngôi nhà luôn tươi sáng, ấm áp và an yên trong năm mới.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn