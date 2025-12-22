Nhà 1 tầng thiết kế 3 giếng trời lấy sáng độc đáo giữa miền Tây

Tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Long, Vu House được hình thành từ nhu cầu giản đơn của gia chủ độc thân, nhưng vẫn hướng đến sự phát triển bền vững cho một tổ ấm nhỏ trong tương lai. Ảnh: Nam Võ