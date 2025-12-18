Thời gian:
Biệt thự trong 'khu nhà giàu' của Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Tổ ấm của Cường Đô La - Đàm Thu Trang là căn biệt thự mang phong cách hiện đại, có gara để 6 chiếc xe, phòng chiếu phim, khu vui chơi, tiểu cảnh trồng cây xanh.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi Cường Đô La), con trai bà Nguyễn Thị Như Loan, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần C-Holdings. Ảnh: FB Nguyen Quoc Cuong

Cường Đô La hiện sống cùng vợ con trong căn biệt thự tại Quận 7 (cũ) - khu vực được xem là “khu nhà giàu” ở TP HCM. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng công năng sử dụng gắn với sở thích cá nhân của gia chủ. Ảnh: FBNV

Mặt tiền căn biệt thự như một khách sạn sang trọng với tone màu xám - đen ấn tượng. Phía trước có đoạn dốc thoai thoải để dễ di chuyển siêu xe gầm thấp vào nhà. Ảnh: FBNV

Gara tại tầng 1 có thể chứa được 6 chiếc siêu xe. Ảnh: FBNV

Cầu nâng thủy lực đưa xe lên tầng 2. Ảnh: FBNV

Không gian bên trong biệt thự có tông trắng, nâu chủ đạo và xen kẽ cây xanh. Ảnh: FBNV

Vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang thiết kế khu vực tiểu cảnh, trồng cây xanh trong nhà. Ảnh: FBNV

Mỗi dịp lễ tết, căn nhà lại được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: FBNV

Phòng chiếu phim tại gia. Ảnh: FBNV

Nam doanh nhân còn thiết kế một khu vui chơi cho các con ngay trong nhà. Ảnh: FBNV

Phòng ngủ của Subeo. Ảnh: FBNV

Từ khu vực bàn ăn có thể nhìn ra khu vườn bên ngoài nhờ cửa kính trong suốt. Ảnh: FBNV

Phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: FBNV

Phòng để đồ hiệu nhìn như showroom. Ảnh: FBNV

  Từ khóa:

