Xót xa: 3 chị em ruột giành HCV chịu nỗi đau mất cha ngay sau SEA Games 33

Rạng sáng nay (22/12), cha của 3 VĐV Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh qua đời sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Cách đây 4 ngày, 3 chị em vỡ òa trong nước mắt khi cùng nhau giành HCV SEA Games 33 môn vật tự do. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, có 3 chị em ruột cùng đạt được thành tích này. “Đây trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng bậc nhất tại SEA Games 33”, trang chủ của ban tổ chức nước chủ nhà viết.

Trong khi đó, chị cả Mỹ Hạnh nghẹn ngào chia sẻ: “Chiến thắng này, chúng con xin dành tặng bố. Bố ơi, chúng con đã làm được rồi!”, còn em gái Mỹ Linh nức nở: “Ba ơi, chúng con đã mang HCV về cho ba!”.

Sau khi hoàn thành việc thi đấu, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh vội vã mang tấm HCV trở về quê nhà Huế để báo tin vui cho cha.

Trang chủ SEA Games 33 vinh danh câu chuyện của 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh.

Vào ngày 18/12 vừa qua, Mỹ Hạnh giành HCV hạng cân 62kg nữ, sau khi lần lượt đánh bại các đối thủ đến từ Philippines, Indonesia, Lào và Thái Lan. Đây là tấm HCV SEA Games thứ tư liên tiếp trong sự nghiệp của cô.

Tiếp đó, Mỹ Linh giành HCV sau khi thắng đối thủ Thái Lan với tỷ số 10–0 chỉ trong 37 giây ở trận chung kết hạng 53kg. Cuối cùng, Mỹ Trang đánh bại đối thủ Myanmar với tỷ số 10–0 trong 18 giây, qua đó giành HCV SEA Games thứ ba liên tiếp ở hạng 57kg.

Ba chị em xuất thân từ TP Huế, trong một gia đình có bảy anh chị em. Mỹ Hạnh là người đến với vật đầu tiên và đã truyền cảm hứng, động viên các em theo đuổi môn thể thao này, tạo nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại SEA Games.

Thành tích của Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh góp phần giúp tuyển vật Việt Nam giành 10/12 HCV, tiếp tục duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á.

Tác giả: Linh Đan

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn