Nhan sắc vợ 2 kém 12 tuổi được đại tá, giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội yêu chiều vô điều kiện

NSND Tự Long hiện mang hàm Đại tá, giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội - một vị trí đòi hỏi kỷ luật, trách nhiệm và cường độ công việc cao. Đồng hành với anh là bà xã Minh Nguyệt, kém anh 12 tuổi, hiện là giảng viên tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, mang quân hàm Thiếu tá.
Chị Minh Nguyệt không chỉ được biết đến với vai trò hậu phương vững chắc của nghệ sĩ Tự Long, mà còn được nhiều người yêu mến bởi nhan sắc dịu dàng, đằm thắm. Chị cũng có phong cách thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch, nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung và rạng rỡ.
Tổ ấm của NSND Tự Long và Minh Nguyệt được đánh giá là một trong những gia đình nghệ sĩ kín tiếng nhưng ấm áp nhất showbiz Việt hiện nay. Họ đến bên nhau khi nghệ sĩ Tự Long đã bước qua một lần đò. Trải qua hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi có ba người con, gồm hai con gái và một con trai và ngày càng mặn nồng.
Minh Nguyệt chia sẻ dù bận rộn với vai trò giảng viên và chăm lo gia đình, chị luôn nhận được sự yêu chiều vô điều kiện từ chồng.
Nghệ sĩ Tự Long chưa bao giờ quên những ngày kỷ niệm quan trọng của hai vợ chồng. Trong những khoảnh khắc đặc biệt, anh luôn xuất hiện đúng lúc, kèm theo một bó hoa hay cử chỉ quan tâm giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
"Anh Tự Long là người đàn ông rất tình cảm. Dù bận rộn với công việc, chồng luôn chiều theo ý tôi vô điều kiện, hầu như những gì tôi mong muốn, anh không bao giờ phản đối", bà xã Tự Long tâm sự với Dân trí.
Người hâm mộ từng rất xúc động khi Minh Nguyệt đăng tải lá thư tay mà NSND Tự Long viết gửi chị từ hơn một thập kỷ trước, thể hiện tình cảm chân thành và sâu sắc. Trong thư, nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn đi cùng nhau qua mọi thăng trầm cuộc đời, và điều này càng khiến công chúng yêu mến mối quan hệ bền chặt của họ hơn.
NSND Tự Long cũng nhiều lần bày tỏ rằng anh cảm thấy may mắn khi gặp được người phụ nữ hiểu mình, biết sẻ chia khó khăn và luôn ở bên cạnh anh trong mọi thử thách của cuộc sống.
Thành công của Tự Long không chỉ là niềm tự hào riêng của anh, mà là thành quả chung của cả gia đình. Trong đó, có phần đóng góp thầm lặng của người phụ nữ phía sau, luôn giữ cho tổ ấm được yên ổn và ấm áp.
Nhìn lại chặng đường đã đồng hành cùng nhau trong màu áo xanh, bà xã Tự Long cho biết điều khiến chị mãn nguyện nhất là sự bình yên. Chính đời sống quân ngũ đã tôi luyện bản lĩnh, giúp hai vợ chồng thêm thấu hiểu, trân trọng nhau và xây dựng một tổ ấm bền vững, yêu thương.
Tác giả: Tuệ Anh
Nguồn tin: Thanh niên Việt