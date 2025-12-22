Nhan sắc vợ 2 kém 12 tuổi được đại tá, giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội yêu chiều vô điều kiện

Tổ ấm của NSND Tự Long và Minh Nguyệt được đánh giá là một trong những gia đình nghệ sĩ kín tiếng nhưng ấm áp nhất showbiz Việt hiện nay. Họ đến bên nhau khi nghệ sĩ Tự Long đã bước qua một lần đò. Trải qua hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi có ba người con, gồm hai con gái và một con trai và ngày càng mặn nồng.