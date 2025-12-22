Loạt đại học xét tuyển bằng điểm SAT, IELTS

Nhiều trường đại học thông báo tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực quốc tế SAT. Ảnh: Medium.

Những năm gần đây, điểm chứng chỉ ngoại ngữ hay bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học trong nước sử dụng để tuyển sinh. Các trường có thể xét độc lập hoặc xét kết hợp với điểm thi, học bạ nhằm đánh giá toàn diện năng lực của học sinh.

Điều kiện xét tuyển bằng SAT, IELTS ra sao?

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển khoảng 9.000 sinh viên, chủ yếu xét tuyển kết hợp với thí sinh có IELTS từ 5.5, SAT 1.200, trở lên.

Cụ thể, xét tuyển kết hợp là phương thức chủ đạo của trường năm nay, được chia thành ba nhóm:

Nhóm 1 gồm các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT. Thí sinh phải có chứng chỉ SAT từ 1.200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên.

Nhóm 2 là thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Đại học Quốc gia TP.HCM (APT), điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA). Thí sinh xét điểm thi độc lập hoặc kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Trong đó, thí sinh cần đạt HSA từ 85 điểm, APT từ 700 điểm, TSA từ 60 điểm; IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: Nghe và Đọc - 785, Nói - 160, Viết - 150) trở lên.

Nhóm 3 bao gồm những thí sinh sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và môn khác Tiếng Anh.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được quy đổi điểm như sau:

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo với xét tuyển tài năng, trường có phương thức dựa vào chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP, IB... Ngoài các chứng chỉ này, thí sinh cần có điểm trung bình học tập từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 8 trở lên.

Với chứng chỉ ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thí sinh có IELTS từ 5.0 hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm hoặc cộng điểm thưởng khi xét tuyển.

Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, thí sinh cần đạt VSTEP trình độ B1 trở lên, IELTS 5.0 trở lên hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt từ 6,5 điểm.

Riêng các chương trình liên kết quốc tế như TROY-BA, TROY-IT, FL2, nhà trường yêu cầu VSTEP B2 hoặc IELTS 5.5 trở lên.

Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đưa ra yêu cầu cụ thể. Nếu muốn đăng ký xét tuyển bằng điểm SAT, thí sinh phải đạt tối thiểu 1.100/1.600 điểm.

Với xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp, trường quy đổi điểm chứng chỉ sang điểm môn Ngoại ngữ, cộng với kết quả thi tốt nghiệp hai môn còn lại. Cách quy đổi sẽ được công bố sau, theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến tuyển sinh khoảng 8.000 sinh viên năm 2026. Trong số 5 phương thức xét tuyển, trường dự kiến xét điểm SAT, ACT.

Ngoài ra, trường xét kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL với kết quả học tập ở bậc THPT. Trường chưa công bố chi tiết tiêu chí. Song nếu giống năm 2025, thí sinh có điểm trung bình học tập ba năm THPT đạt từ 7,5 trở lên, hạnh kiểm khá cùng IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 65, TOELF iBT 500, là đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Đại học Nam Cần Thơ cho biết sẽ xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT/học bạ với chứng chỉ quốc tế. Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ như sau:

Ngoài ra, trường xét kết hợp chứng chỉ quốc tế với tiêu chí khác. Trong đó ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh có SAT, A-Level, IB, ACT vào chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo quốc tế. Cũng chương trình này, trường xét thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc tương đương.

Tương tự, ngoài xét tuyển thẳng và xét điểm HSA, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) còn xét tuyển bằng chứng chỉ SAT. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) thông báo sẽ xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với điểm chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT… Các trường này chưa nêu yêu cầu cụ thể cho phương thức này

Nên học SAT thế nào?

Theo anh Phan Minh Đức, Giám đốc Học thuật của Future Class SAT, bài thi SAT không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn giúp đại học kiểm tra khả năng tư duy logic, khả năng đọc - hiểu và sử dụng tiếng Anh học thuật của học sinh. Đây là hai kỹ năng rất quan trọng trong tiếp nhận để tự học, tự nghiên cứu ở bậc đại học.

Nội dung bài thi SAT hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, bài thi này không quá nặng về kiến thức chuyên môn, chủ yếu là kiến thức cơ bản, yêu cầu các bạn phải xử lý nhanh, đề cao tư duy cơ bản và cách sử dụng kiến thức cơ bản vào những việc phức tạp. Vì vậy, những học sinh có nền tảng tiếng Anh cơ bản chắc chắn có thể thử sức với bài thi này.

Nếu lựa chọn SAT làm phương án để xét tuyển đại học, Anh Đức nhận định thời gian lý tưởng để học sinh bắt đầu tìm hiểu, ôn luyện chứng chỉ này là từ lớp 10.

Người học cần trung bình tối thiểu nửa năm để trám kiến thức, rồi từ đó mới luyện đề. Bắt đầu từ lớp 10, các em có nhiều thời gian để thử, nếu không hợp thì vẫn có thể chuyển hướng.

Bên cạnh đó, phần Toán trong SAT cũng tương đương với kiến thức Toán tại chương trình giáo dục ở Việt Nam tính đến hết lớp 10, nên đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn