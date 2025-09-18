Cận cảnh biệt thự 500m2 Việt Kiều về quê xây tại Nghệ An

Mới đây, kênh YouTube NhaF giới thiệu một căn biệt thự bề thế tại Cửa Lò (Nghệ An) do một Việt Kiều trở về quê hương xây dựng. Ảnh chụp màn hình NhaF
Biệt thự được xây trên khu đất 400m2, diện tích xây dựng 280m2, tổng diện tích xây dựng 2 tầng là 544m2. Ảnh chụp màn hình NhaF
Khu vực gara để xe. Ảnh chụp màn hình NhaF
Không gian sân vườn được phân chia rõ ràng, một bên trồng cây xanh, ở giữa là lối đi lát đá tự nhiên, và hồ cá Koi. Ảnh chụp màn hình NhaF
Toàn bộ mặt ngoài căn nhà nổi bật với kiến trúc ốp gạch, vừa chắc chắn, vừa mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng sang trọng. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phòng khách mang thiết kế hiện đại, đơn giản. Ảnh chụp màn hình NhaF
Sàn nhà bằng đá nhân tạo. Ảnh chụp màn hình NhaF
Bàn trà bằng đá thạch anh xuyên sáng, còn sofa da nhập từ châu Âu về. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phía trên cầu thang bộ là khu vực giếng trời. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phòng bếp với nhiều thiết bị nhập khẩu. Ảnh chụp màn hình NhaF
Bàn ăn bằng đá thạch anh Brazil đủ chỗ cho 12 người. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phòng ngủ khép kín dành cho khách tại tầng 1. Ảnh chụp màn hình NhaF
Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và 1 khu vực sinh hoạt chung. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phòng ngủ trên tầng 2 có khu vực thay đồ, nhà vệ sinh, cửa kính lớn lấy ánh sáng. Ảnh chụp màn hình NhaF
