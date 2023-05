Bức xúc đôi nam nữ ôm nhau đi xe máy kiểu như này

Your browser does not support the video tag.

Vừa lái xe máy vừa ôm nhau thế này gây bức xúc trong dư luận.

Không hiểu đôi nam nữ trong video trên nghĩ như thế nào mà dám mang tính mạng của mình ra đùa cợt. Thanh niên cầm lái để bạn gái ngồi phía trước, ghếch hai chân lên đùi mình. Đã thế, vừa lái xe đôi nam nữ này vừa tình tứ khiến người xem vô cùng bức xúc.

Việc lái xe máy như vậy không những là hành vi giao thông vô cùng phản cảm mà còn vi phạm pháp luật. Cả hai đều không mang mũ bảo hiểm và lái xe như vậy cũng gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông cho cả bản thân cũng như người đi đường.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn