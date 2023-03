Xác định danh tính cặp đôi 'diễn xiếc' trên xe máy ở đèo Hải Vân

Nguyễn Thế A. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Chiều 20/3, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã xác định được danh tính đôi nam nữ "diễn xiếc" với xe máy trên đèo Hải Vân (địa phận TP. Đà Nẵng).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm đi xe máy màu trắng chạy trên đường đèo Hải Vân. Khi qua khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân, người ngồi trước đưa một chân ra sau chuẩn đổi lái khi xe đang chạy.

Hành động nguy hiểm, coi thường pháp luật này khiến nhiều người chứng kiến bất bình.

Clip 2 vợ chồng diễn xiếc trên xe máy ở đèo Hải Vân.

Nắm thông tin, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã xác minh được 2 đối tượng này là vợ chồng, cùng trú tại Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Cụ thể, chồng tên Nguyễn Thế A. (SN 1988), còn vợ là Nguyễn Thị Kim N. (SN 1999).

Làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng này thừa nhận hành vi vi phạm.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã lập biên bản, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Vinh

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại