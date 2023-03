Đi xe máy 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân, 2 vợ chồng bị khởi tố

Theo điều tra ban đầu, Anh và Ngân là hai vợ chồng. Vào khoảng 16h ngày 19/3, cả hai rủ nhau chạy xe máy lên đèo Hải Vân chơi.

Công an thực hiện lệnh khởi tố với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Khi đi đến đoạn dốc cua cùi chỏ ở đỉnh đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cả hai thấy có đông người tụ tập hai bên đường nên Anh đã rủ vợ biểu diễn đổi người cầm lái khi xe đang đổ dốc, vào cua. Lúc này, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Pha "làm xiếc" của 2 vợ chồng được ghi lại và được đưa lên mạng xã hội, lập tức được chia sẻ với nhiều bình luận trái chiều.

Theo hình ảnh video ghi lại, Anh ngồi phía sau đặt một chân ở gác chân sau, chân còn lại duỗi dài trên xe, chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe. Trong khi đó, Ngân ngồi phía trước, tay ôm vào người Anh để thực hiện đổi người lái khi xe đang chạy.

Video làm xiếc trên đèo Hải Vân của 2 vợ chồng Anh Ngân.

Hành vi coi thường an toàn giao thông, an toàn tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông của cặp đôi này lập tức gây nhiều bức xúc.

Đến ngày 20/3, sau khi vào cuộc xác minh, Công an đã triệu tập Anh và Ngân lên làm việc.

Theo cơ quan công an, cả hai “diễn xiếc” trên đoạn đường dài hơn 120m, ở đoạn đường dốc, cua gấp, có nhiều phương tiện tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự. Công an còn xác định, có thời điểm Anh đi một mình biểu diễn tư thế điều khiển xe khó, nguy hiểm chạy từ chân đèo lên đỉnh đèo Hải Vân.

Đáng chú ý, sau khi "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, đến 22h cùng ngày khi về xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) vợ chồng Anh còn tham gia một vụ đánh nhau gây thương tích tại đây.

