Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 01 năm 2026

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo phòng, ban Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các xã, phường.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tháng 01/2026; Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) 02 cấp và Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết đơn thư trong tháng.

Tháng 01 năm 2026, toàn lực lượng Công an Nghệ An nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Nổi bật là, về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm vững chắc an ninh biên giới, miền núi, dân tộc; tham mưu giải quyết hiệu quả vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, không để xảy ra phức tạp về ANTT.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng; trong đó, Công an Nghệ An được Lãnh đạo Bộ 02 lần gửi Thư khen. Tập trung thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu năm 2026.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP của Chính phủ; thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, cấp căn cước, định danh điện tử, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, tập trung xử lý hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng… gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện hiệu quả giải pháp bảo đảm an toàn PCCC, phối hợp bảo đảm ANTT sự kiện chính trị, văn hóa lớn, đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động Đoàn của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng phát biểu

Bên cạnh đó, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chú trọng; duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhất là trong nắm tình hình, phối hợp giải quyết vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên gắn với kỷ niệm Ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, nhất là kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Tổ chức Lễ phát động “Tết vì người nghèo” năm 2026 trong Công an Nghệ An. Qua đó, vận động ủng hộ được số tiền 10,2 tỷ đồng.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm

Hội nghị tiến hành thảo luận, trong đó tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp khắc phục. Hội nghị cũng nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong tháng 01/2026.

Về trọng tâm công tác thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý vấn đề nổi lên liên quan an ninh quốc gia.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao trao thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm

Đồng chí Thượng tá Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm

Tiếp tục thực hiện tốt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, lừa đảo, cướp, cướp giật tài sản… Rà soát không để sót, lọt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; rà soát, xử lý những cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp quản lý nhà nước về ANTT trong dịp Tết, trong đó: Tăng cường ứng trực, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Rà soát, tăng cường vận động, thu hồi, đấu tranh, xử lý vi phạm về pháo; đặc biệt, phòng, chống pháo nổ đêm giao thừa. Kiểm tra, hướng dẫn, bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC tại kho hàng hóa, quán karaoke, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại… Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc kéo dài tại khu vực tập trung đông người, tuyến đường trọng điểm. Tăng cường giải tỏa, xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh bán hoa, cây cảnh, hàng hóa trong dịp Tết, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Tập trung đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị chu đáo điều kiện để tổ chức khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 và Trung tâm Y tế Tương Dương. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện và chuẩn bị tốt hậu cần bảo đảm hoạt động vui Tết, đón Xuân cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng.

Tác giả: Phạm Thủy – Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn