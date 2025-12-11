Bộ Nội vụ hướng dẫn mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Ảnh minh họa hoạt động tại một tổ dân phố ở Hà Nội - Ảnh: G.H.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Để bảo đảm ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở, phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trên cơ sở ý kiến của một số địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trong đó, về tổ chức thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ các kết luận 163, 186, 210 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Văn bản của Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn về nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thực hiện việc kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết để phục vụ công tác bầu cử hoặc nhằm bảo đảm sự ổn định, liên tục trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu xem xét, quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để bảo đảm duy trì hoạt động.

Thời gian kéo dài nhiệm kỳ hoặc thời gian cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời được thực hiện cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương đã có kết luận 210 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Trong đó yêu cầu sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Bộ Nội vụ cũng đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Theo số liệu đến cuối năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố, trong đó 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố. Giai đoạn 2019-2021, cả nước đã tinh giản, sáp nhập hơn 15.000 thôn, tổ dân phố, đưa tổng số còn khoảng 90.500 đơn vị.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ