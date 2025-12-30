Thủ tướng yêu cầu hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước 15/1/2026

Sáng 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà ở bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Báo cáo Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, số nhà ở bị sập, đổ phải xây mới là 1.597 căn. Đến nay, đã hoàn thành xây mới 671 căn, đạt 42%; số nhà đã khởi công, chưa hoàn thành là 926 căn, chiếm 58%. Số nhà bị hư hỏng phải sửa chữa là 34.759 nhà. Đến nay, đã sửa chữa xong 34.756 nhà (đạt 99,99%); hiện còn 3 nhà tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo 7 tỉnh, thành phố gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa báo cáo đã nỗ lực vào cuộc, hoàn thành 100% việc sửa chữa nhà hư hỏng cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới sẽ rà soát lại, xây nhà cộng đồng chống lũ cho đồng bào vùng lũ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, đang tập trung xây dựng 38 khu tái định cư mới cho người dân, kiên quyết di dời người dân trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi ở mới an toàn. Vùng bị ảnh hưởng bão, lũ trước đây sẽ quản lý, bảo vệ, đảm bảo canh tác bình thường nhưng không có người dân ở.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết, đã huy động, điều động 176.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ với gần 7.000 lượt phương tiện các loại phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 598 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 380 nhà bị hư hỏng.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng cho biết, đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây mới tại các địa phương; chủ trì xây dựng mới 444 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi "Chiến dịch Quang Trung" sau 1 tháng phát động đã hoàn thành 100% căn nhà phải sửa chữa cho người dân bị thiệt hại bởi thiên tai, đúng với mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng đề nghị phải "thừa thắng xông lên", yêu cầu rút ngắn thời gian, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà bị sập, đổ để người dân có nhà ở trước Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Mục tiêu của "Chiến dịch Quang Trung" là phấn đấu rút ngắn lại trước ngày 15/1/2026, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc ngày 19/1/2026 tới đây. Tất cả mọi người dân đã bị trôi nhà, sập nhà, đổ nhà tại 8 tỉnh này đến ngày Đại hội Đảng là không còn ai không có nhà ở. Phải tập trung vào, đề nghị cả hệ thống chính trị huy động toàn bộ lực lượng, tập trung xây dựng dứt điểm. Tăng tốc lên, với tinh thần trước ngày Đại hội Đảng toàn quốc tất cả các gia đình đều có nhà, tận hưởng niềm vui chung của đất nước và tận hưởng không khí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm rất cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền và 8 tỉnh, thành phố đã tích cực vào cuộc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng vấn đề quan trọng là phải thay đổi biện pháp thi công, đặc biệt 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa.

Các đại biểu dự hội nghị

Về vấn đề tái định cư của tỉnh Gia Lai, Thủ tướng hoan nghênh các gia đình đã tự túc thêm kinh phí để hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà; đề nghị cấp ủy, chính quyền sớm ổn định tình hình nhân dân; rà soát, hỗ trợ thêm cho nhân dân các đồ gia dụng thiết yếu; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cơ cấu lại cây trồng phù hợp, tái đàn chăn nuôi; rà soát lại việc nuôi trồng thủy sản; Bộ Công thương hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh với tinh thần hỗ trợ bằng tiền và địa phương mua tại chỗ. Liên quan đến vấn đề tài chính, Thủ tướng đề nghị cần công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương điều tiết nguồn nguyên vật liệu, huy động lực lượng tại chỗ để thực hiện. Các cơ quan truyền thông thúc đẩy tuyên truyền việc xây dựng mới nhà ở cho người dân; đồng thời phản ánh tâm tư, cảm nhận của người dân khi được Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị chăm lo... Qua đó, tạo động lực, truyền cảm hứng để bước vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời tiếp tục rà soát các khó khăn của nhân dân, nhất là ở vùng thiên tai, lũ lụt nặng nề. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết kịp thời.

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV