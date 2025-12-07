Bộ Nội vụ đề xuất mới về số lượng phó giám đốc sở, phó phòng và tổ chức phòng thuộc UBND cấp xã

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 150/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Đề xuất mới về số lượng phó giám đốc sở, phó phòng

So với nghị định hiện hành, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phó chánh văn phòng sở, phó chi cục trưởng thuộc sở, phó phòng thuộc chi cục thuộc sở và cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc UBND cấp xã.

Về số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở. Quy định này tương tự với quy định hiện hành.

Tuy nhiên dự thảo bổ sung thêm một số quy định mới. Trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/sở.

Trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/sở;

Trường hợp sở đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập và tiếp tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/sở; hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 3 người/sở.

Trường hợp các sở đặc thù không cùng ngành, lĩnh vực khi thực hiện hợp nhất tỉnh, thành phố, giữ nguyên số lượng phó giám đốc sở.

Với TP Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc. Quy định này giữ nguyên theo quy định tại nghị định 150.

Theo dự thảo, phòng thuộc sở, các chi cục có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó phòng; có từ 10 - 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó phòng; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó phòng.

Chi cục thuộc sở có từ 1 - 3 phòng và tương đương được bố trí 1 phó chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 phó chi cục trưởng.

Trường hợp phòng, chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, số lượng phó phòng, phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/phòng, chi cục.

Chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, số lượng phó phòng, phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/phòng, chi cục.

Căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định số lượng cấp phó quy định tại nghị định này, giám đốc sở xác định tổng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.

Phòng chuyên môn cấp xã sẽ có con dấu, tài khoản riêng theo quy định

Về phòng chuyên môn cấp xã, dự thảo sửa đổi bổ sung quy định so với hiện hành là phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Về số lượng phó phòng, theo dự thảo được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng.

UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó phòng cấp xã trong toàn tỉnh, thành phố, bảo đảm phù hợp với quy mô diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, GRDP, thu ngân sách nhà nước, số lượng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên… đối với từng xã, phường, đặc khu.

Về khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, hiện nghị định 150 quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, gồm 3 phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công.

Song theo dự thảo tờ trình, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có nhiều đề xuất, kiến nghị cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Do vậy trên cơ sở tổng hợp tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, dự thảo nghị định quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính ở phường, xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân.

Theo đó các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn