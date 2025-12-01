Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Sáng 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường (Ảnh: Đăng Khoa)

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978; tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm), Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác: Giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường được Ban Bí thư tin tưởng, giao nhiệm vụ mới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đồng thời ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Trường trong thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan trong công tác cán bộ, qua đó góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, tăng cường sức mạnh, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác nội chính.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (Ảnh: Đăng Khoa)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ vinh dự lớn lao khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Nguyễn Xuân Trường cam kết quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trên cương vị công tác mới; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Trường khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bản lĩnh thực tiễn; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần nêu gương.

Tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo VOV