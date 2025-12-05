Bộ Nội vụ đề xuất mới hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cục, xã, phường, đặc khu từ 1-1-2026

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ sửa đổi nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng.

Việc sửa đổi này nhằm hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng đó là theo chỉ đạo của Bộ Chính trị nhằm điều chỉnh một số chế độ phụ cấp từ ngày 1-1-2026.

Đề xuất phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cục thuộc Bộ

Dự thảo đã phân loại lại Cục thuộc Bộ thành hai nhóm là Cục loại 1 và Cục loại 2. Trong đó, Cục loại 2 giữ nguyên hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định tại nghị định 204/2004.

Với Cục loại 1, hệ số được nâng lên và cao hơn 0,10 so với các chức danh tương đương của Cục loại 2.

Cụ thể, hệ số phụ cấp mới với Cục loại 1 như sau: Cục trưởng 1,10; phó cục trưởng 0,9; trưởng phòng, chi cục trưởng 0,7; phó trưởng phòng 0,5. Đồng thời bổ sung phụ cấp với các chức danh thuộc chi cục là 0,3 với cấp trưởng và 0,2 với cấp phó.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ hiện hành theo nghị định 204/2004 - Ảnh chụp màn hình

Đề xuất sửa đổi mới của Bộ Nội vụ - Ảnh chụp màn hình

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất rà soát, bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các Tổng cục, Cục thuộc Tổng cục do mô hình Tổng cục kết thúc hoạt động từ 1-3-2025. Hệ số phụ cấp của các chức vụ này được áp dụng theo khung của Cục thuộc Bộ.

Đề xuất phụ cấp chức danh lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu thuộc Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành

Cũng theo Bộ Nội vụ, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đã thay đổi, do đó việc điều chỉnh phụ cấp là tránh việc hiểu "cấp xã là cấp huyện thu nhỏ".

Dự thảo đã quy định hai mức phụ cấp và áp dụng theo từng địa bàn. Một mức áp dụng với các xã, phường, đặc khu thuộc TP Hà Nội, TP.HCM và mức còn lại áp dụng với các địa phương khác.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,70 tại Hà Nội và TP.HCM, và 0,60 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,60 và 0,50 tương ứng.

Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị Hà Nội, TP.HCM và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,2 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các xã, phường, đặc khu còn lại.

Đề xuất phụ cấp với chức danh lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố - Ảnh chụp màn hình

Dự thảo cũng bỏ phụ cấp chức vụ với Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện, đồng thời quy định lại phụ cấp của Thanh tra Bộ và Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ cho phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025 và nghị định 303/2025 quy định về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ giữ nguyên quy định tại nghị định 204/2004. Thanh tra thuộc Cục bằng phụ cấp chức danh lãnh đạo phòng thuộc Cục.

Với Thanh tra Cơ yếu, hiện nay đã có quy định tại thông tư 07/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nên không quy định tại nghị định này để tránh trùng lặp.

Đề xuất phụ cấp với chức danh lãnh đạo Thanh tra thuộc Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ - Ảnh chụp màn hình

Dự kiến nghị định khi được ban hành sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2026. Để tránh gián đoạn về chính sách trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, Bộ Nội vụ đã đề xuất quy định về các nguyên tắc bảo lưu, truy lĩnh phụ cấp.

Theo đó, cán bộ lãnh đạo cấp xã trong khoảng thời gian từ 1-7 đến 31-12-2025 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn thì được truy lĩnh phụ cấp theo mức mới và truy nộp bảo hiểm xã.

Với lãnh đạo của Cục thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ 1-3-2025 đến trước ngày có quyết định xếp loại Cục thì được tạm áp dụng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh, truy nộp bảo hiểm xã hội theo quy định.

Tác giả: Thành Chung

