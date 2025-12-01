Thời gian:
Trinh sát hình sự "khóa tay" kẻ giết người trốn truy nã ở trên ghe

Sáng 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vào lúc 8h cùng ngày, các trinh sát của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ Đỗ Hoàng Tùng (tên thường gọi: Chó Con; SN 2004, thường trú: ấp Vàm Biển, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đang lẩn trốn trên ghe đi biển.

Tùng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã về tội danh giết người.

Đỗ Hoàng Tùng cùng Trần Minh Trí, Nguyễn Văn Nhiều, Lê Văn Tài và Khôi (chưa rõ nhân thân và lai lịch) có mối quan hệ bạn bè. Khoảng 17h ngày 18/12/2022, Tùng điện thoại cho Trí biết về việc mình bị Lê Thanh Tú (SN 1984) đánh gây thương tích ở đầu.

Đỗ Hoàng Tùng bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Tùng, Trí, Nhiều, Tài, Khôi đi tìm Tú để đánh trả thù. Khi đến nơi, nhóm của Trí và Tú xảy ra tranh cãi và dùng dao tự chế chém nhau. Tú bị chém ở vùng đầu, vai và chân với tỷ lệ thương tích là 37%.

Trí, Nhiều, Tài bị bắt giữ, khởi tố về tội “Giết người”. Tùng bị khởi tố cùng tội danh nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Tùng.

Tùng bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào lúc 8h ngày 31/12, khi đang lẩn trốn trên ghe đi biển tại vùng biển xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau.

