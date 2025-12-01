Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chính quyền địa phương 2 cấp

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

"Tại phiên họp ngày 30/12/2025, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 12/2025 (Báo cáo số 613-BC/BTCTW, ngày 29/12/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với những kiến nghị, đề xuất nêu trong Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 12/2025.

2. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục: (i) Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. (ii) Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin. (iii) Tập trung nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

3. Giao Đảng uỷ Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo:

(i) Khẩn trương ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, hoàn thành trong tháng 12/2025.

(ii) Sớm hoàn thiện quy định về phân loại và thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có tính chất phức tạp; quy trình chuẩn đối với các thủ tục phải xác minh nhiều bước, liên thông nhiều cơ quan; quy định rõ trách nhiệm và thời hạn phối hợp của các cơ quan liên quan; điều chỉnh tiêu chí kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo tính chất hồ sơ, bảo đảm khách quan, phù hợp thực tiễn.

(iii) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền, phạm vi hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cho phù hợp với chủ trương chuyển giao các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

(iv) Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật và các quy định, hướng dẫn liên quan đến phân cấp, phân quyền .

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách việc triển khai thực hiện các nội dung phân cấp, phân quyền; bảo đảm việc phân cấp, phân quyền phải gắn với các điều kiện khả thi để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ về thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, tài chính và chuyển đổi số; đồng thời, có cơ chế kiểm tra, kiểm soát hiệu quả; tập trung chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở; cơ bản tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc lớn hiện nay trong tháng 01/2026 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung cho phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Định kỳ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả giải quyết, xử lý theo thẩm quyền. Đối với các vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) để lãnh đạo, chỉ đạo.

4. Giao Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan sơ kết, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304-QĐ/TW, ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp, sát thực tiễn.

5. Giao Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư khoá IX về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

6. Yêu cầu các cấp uỷ địa phương khẩn trương kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định ; đồng thời, rà soát số lượng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được bổ nhiệm theo chủ trương nêu tại Kết luận số 164-KL/TW, ngày 06/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai các bước hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh theo quy định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thống nhất chủ trương thực hiện: (1) Lựa chọn, bổ nhiệm đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương tự như đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương tại Kết luận số 164-KL/TW. (2) Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 98/2025/QH15). Giao Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện.

7. Đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; giao Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách…; báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2026.

8. Yêu cầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương nghiên cứu, rà soát kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương (có phụ lục gửi kèm theo) để hướng dẫn, giải quyết ngay hoặc tham mưu, đề xuất phương án phân công, lộ trình thời gian xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thông tin đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng tháng báo cáo đầy đủ tiến độ, kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18 (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Tác giả: Văn Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV