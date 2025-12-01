Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 31/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định cho ông Lê Hải Bình (Ảnh: TTXVN).

Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, quê ở Hải Phòng, là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII. Ông là Phó Giáo sư Chính trị học, có trình độ Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế.

Ông Lê Hải Bình có thời gian dài gắn bó và công tác trong ngành ngoại giao, từng kinh qua nhiều chức vụ khác nhau trong các đơn vị của Bộ Ngoại giao như: Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao), Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Trong thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 3/2024, ông Bình đảm nhiệm cương vị Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau đó, ông có một thời gian làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đầu năm 2025, ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau đó ông được phân công giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

