Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Hà Nội

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026.

Các điểm bắn pháo hoa gồm:

- Hai trận địa tại phường Hoàn Kiếm, trong đó có khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới.

- Đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng).

- Khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm).

- Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

- Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

TP.HCM

Vào dịp Tết Dương lịch 2026, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

3 điểm tầm cao gồm: khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) – dự kiến bắn 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, kèm 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

3 điểm tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu Biệt thự Kim Long – cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè); mỗi điểm bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0h – 0h15 ngày 1/1/2026.

Trước các màn bắn pháo hoa là các sự kiện countdown quy mô lớn. Trong đó, countdown Tiger Remix 2026 sẽ diễn ra tối ngày 31/12/2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đồng thời mở rộng sang đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực Nhà hát Thành phố.

Countdown 2026 tại The Global City sẽ diễn ra từ 15h đến khuya ngày 31/12/2025, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa hiệu ứng, phục vụ đông đảo người dân và du khách.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, TP. Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú. Tiêu biểu là lễ hội Hozo City Tet Fest 2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, kéo dài 5 ngày với các hoạt động âm nhạc, sáng tạo, khép lại bằng màn đếm ngược chào năm mới tối ngày 31/12/2025.

Hải Phòng

Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Nhà hát thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông vào 0h ngày 1/1/2026. Màn pháo hoa sẽ diễn ra ngay sau chương trình nghệ thuật chào năm mới, tạo điểm nhấn khép lại năm cũ và chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng.

Quảng Ninh

Tối 31/12/2025, Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật countdown chào năm mới 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), kết hợp bắn pháo hoa tầm cao.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham gia, kéo dài khoảng 180 phút với nhiều loại hình nghệ thuật như ca múa nhạc, xiếc, sân khấu hóa, nhạc điện tử cùng công nghệ trình chiếu hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng, visual và mapping.

Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình “Chào năm mới – 2026” từ 22h30 ngày 31/12/2025. Điểm nhấn của sự kiện là các tiết mục nghệ thuật, hoạt náo, màn đếm ngược và bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc bước sang năm mới. Màn bắn pháo hoa dự kiến kéo dài khoảng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Quảng trường Lam Sơn.

Nghệ An

Tối 31/12/2025, Nghệ An tổ chức bắn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật countdown với chủ đề “Nghệ An chào 2026 – Hào khí Sông Lam”, diễn ra tại Quảng trường Ánh sáng – VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò). Trước đó, chương trình nghệ thuật quy mô lớn sẽ giới thiệu bức tranh văn hóa xứ Nghệ đậm đà bản sắc, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại như nhạc trẻ, EDM, rap…

Quảng Ngãi

Dịp Tết Dương lịch 2026, Quảng Ngãi dự kiến tổ chức bắn pháo hoa vào 20h10 ngày 1/1/2026, ngay sau chương trình nghệ thuật chào năm mới. Chương trình nghệ thuật tổng hợp có thời lượng từ 90 đến 100 phút, với nhiều tiết mục biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách. Địa điểm bắn pháo hoa được bố trí tại Trung tâm xã Măng Đen, khu vực phía trước Tượng đài Chiến thắng Măng Đen.

Khánh Hòa

Tối 31/12/2025, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng màn trình diễn âm nhạc điện tử của các DJ nổi tiếng thế giới. Đặc biệt, chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa trong thời khắc giao thừa với thời lượng 15 phút.

Lâm Đồng

Chương trình “Countdown – Chào năm mới 2026” của tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức vào tối 31/12/2025, với nhiều nội dung như biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, DJ, trình diễn ánh sáng, màn hình LED 3D và pháo hoa nghệ thuật.

Theo kế hoạch, pháo hoa sẽ được bắn trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại 3 địa điểm:

- Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt).

- Khu vực Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).

- Khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ).

Điểm cầu trung tâm đặt tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), với chuỗi tiết mục nghệ thuật mang thông điệp “Lâm Đồng chào xuân”, “Sức sống Lâm Đồng”, tôn vinh hình ảnh Đà Lạt là trung tâm văn hóa, du lịch của tỉnh.

Tại phường Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ), chương trình nghệ thuật được xây dựng theo chủ đề “Sắc màu của biển”, kết hợp tinh thần “Lâm Đồng chào xuân”, phản ánh nét đặc trưng văn hóa biển và nhịp sống năng động của đô thị ven biển.

Tại phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông cũ), các tiết mục nghệ thuật mang chủ đề “Đại ngàn chào xuân”, đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không gian núi rừng và không khí rộn ràng chào đón năm mới 2026.

Tây Ninh

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh, chương trình bắn pháo hoa được tổ chức kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với chiều cao bắn khoảng 150m. Thời lượng bắn từ 10 đến 15 phút, diễn ra trong khung thời gian từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Khu đô thị Eco Retreat, xã Bến Lức.

Đồng Nai

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực cầu Hóa An (phường Trấn Biên). Chương trình bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, Đồng Nai còn tổ chức chuỗi hoạt động chào đón năm mới từ ngày 28/12/2025 đến sáng 1/1/2026 tại tuyến đường ven sông Đồng Nai. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, kết hợp màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ đỉnh cầu Hóa An vào thời khắc giao thừa, tạo nên không khí rực rỡ chào đón năm mới 2026.

Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: Báo VOV