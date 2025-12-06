Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã điều động, biệt phái 4.000 cán bộ xuống hỗ trợ cấp xã

Ngày 6-12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã báo cáo về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, trong tháng 11, Chính phủ đã phê duyệt hỗ trợ 2.615 tỉ đồng cho 27 địa phương (đợt 2) để sửa chữa, nâng cấp trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho đơn vị hành chính cấp xã.

Về tổ chức bộ máy, đến nay, các địa phương đã cơ bản kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND); chỉ còn 5 địa phương còn thiếu và đang khẩn trương bổ sung, kiện toàn.

Các địa phương đã rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Theo ông Đỗ Thanh Bình, đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái, tiếp nhận, bố trí về cấp xã tại các địa phương đã lên tới gần 4.000 người.

Một số địa phương thực hiện quy mô lớn như: Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Bắc Ninh, Phú Thọ… Trong đó, riêng Hà Nội là khoảng 1.200 cán bộ.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, đến nay 178 đơn vị cấp xã thuộc 4 tỉnh thiếu thiết bị đã được trang bị đầy đủ; 100% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản kho bạc và được trang bị máy móc phục vụ công tác.

Trong quản lý tài sản công, hiện có 17.496 cơ sở nhà, đất đã được xử lý; 9.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Trên cả nước hiện còn 89 xã (2,68%) thuộc 3 tỉnh chưa có xe ô tô phục vụ công tác, hiện các địa phương đã bố trí kinh phí để mua sắm.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng tích cực bố trí nhà ở công vụ theo nhu cầu thực tế. Trong tháng 11, tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết riêng để hỗ trợ cán bộ tại bộ phận một cửa và người lao động sau sắp xếp tổ chức.

Về giải quyết thủ tục hành chính, Bộ trưởng cho biết từ ngày 1-7 đến 30-11, 34 địa phương tiếp nhận 21,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, tăng 5,9 triệu so với tháng trước, trong đó 18,4 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến. Riêng cấp xã tiếp nhận 13,4 triệu hồ sơ trực tuyến. Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hoặc trước hạn tính trên số lượng hồ sơ được đồng bộ tại các địa phương đạt 92,78%.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, mô hình chính quyền 2 cấp vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Về thể chế, chính sách, vẫn còn 355 nhiệm vụ cần văn bản hướng dẫn; 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền.

Một số nội dung trong các quy định chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các điểm trạm y tế sau sắp xếp; sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế cấp tỉnh; thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại các đơn vị sự nghiệp cấp xã; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Đến nay, còn 29 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và 42 thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa. Còn nhiều thủ tục hành chính có quy định chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành khẩn trương giải quyết vướng mắc theo các kết luận của Trung ương và yêu cầu của Ban Chỉ đạo của Chính phủ. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các hệ thống quốc gia và địa phương

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, mạnh dạn thay đổi những cán bộ làm chưa tốt.

