Bộ GD-ĐT: Không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 19 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30-12-2024 quy định về dạy thêm, học thêm.

Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 15-5-2026 khẳng định không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên.

Mục tiêu trọng tâm của Thông tư là siết chặt kỉ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.

Thông tư 19 nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động dạy thêm của giáo viên theo quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và những điều nhà giáo không được làm theo Luật Nhà giáo. Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và các mối quan hệ liên quan nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích.

Theo quy định mới, mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Tuy nhiên, Hiệu trưởng được trao quyền chủ động hơn trong tổ chức dạy thêm tại nhà trường khi đề xuất với Giám đốc Sở GD-ĐT cho phép tăng thời lượng dạy thêm đối với một số đối tượng học sinh theo quy định, đi kèm trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý, theo dõi, nhắc nhở, cụ thể hóa các nội dung liên quan tới nhà giáo tại quy định về dạy thêm, học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo do Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền; xử lí hoặc kiến nghị xử lí các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản lí.

Thông tư yêu cầu cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Thông tư cũng quy định thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lí, từ nhà trường, UBND cấp xã đến Sở GD-ĐT, nhằm tiếp nhận và xử lí kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.

Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lí theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Thông tư quy định rõ xử lí nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thông tư mới cũng làm rõ hơn về khái niệm dạy thêm, học thêm, phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ được phép tổ chức để phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kĩ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Theo Bộ GD-ĐT, Thông tư được xây dựng dựa trên những góp ý đánh giá tác động, phản hồi từ thực tiễn của địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lí, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lí trong giai đoạn mới.

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động