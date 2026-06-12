Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An: Xác minh, xử lý nghiêm trường hợp điều khiển xe mô tô buông cả hai tay, lạng lách đánh võng

Ngày 11/6/2026, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã mời anh H.V.K., sinh năm 2002, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 37AC-051.08 đến trụ sở Công an xã Quỳnh Lưu để làm việc.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An xử lý người có hành vi vi phạm

Tại buổi làm việc, người điều khiển phương tiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh, đồng ý với kết quả xác minh và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.



Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H.V.K. về các hành vi:



* Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô khi điều khiển xe tham gia giao thông, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng;



* Buông cả hai tay khi điều khiển xe, áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện theo quy định;



* Điều khiển xe đánh võng trên đường bộ, phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;



* Không có giấy phép lái xe, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng;



* Không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;



* Không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.



Tổng mức tiền phạt theo khung quy định đối với các hành vi vi phạm nêu trên có thể lên đến 17.900.000 đồng và TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN đối với hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe.

Hình ảnh vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo: Các hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, buông cả hai tay khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và tham gia giao thông khi không đủ điều kiện theo quy định là những hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.



Mỗi người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không cổ vũ, không bắt chước các hành vi nguy hiểm, phản cảm trên mạng xã hội. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn