Lập Cục Phương tiện không người lái thuộc Bộ Tổng Tham mưu

Chiều 11/6, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh phương tiện không người lái ngày càng giữ vai trò quan trọng trong tác chiến hiện đại. Trên cơ sở đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập đơn vị này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, việc thành lập Cục Phương tiện không người lái phù hợp xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp của Quân đội, tăng khả năng ứng phó nhanh, linh hoạt trước các hình thái chiến tranh mới.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật không người lái. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Cục nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của một đơn vị tác chiến công nghệ cao; chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông cũng yêu cầu đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, bố trí nhân sự và trang bị kỹ thuật; kiện toàn tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy và các tổ chức quần chúng. Cục cần khẩn trương xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác; đồng thời quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động.

Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái, cho biết đơn vị sẽ tập trung tham mưu quy hoạch phát triển lực lượng, trang bị và xây dựng hành lang pháp lý quản lý phương tiện không người lái trong toàn quân và trên phạm vi cả nước.

Thời gian tới, Cục sẽ đẩy mạnh huấn luyện, làm chủ công nghệ và trang bị hiện đại; tăng cường nghiên cứu, phát triển công nghệ mới; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng các phương án tác chiến hiệp đồng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống chiến tranh công nghệ cao.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net