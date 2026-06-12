Nghệ An: Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, trả lại tên cho các anh hùng

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 2.478 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin đang được an táng tại 32 nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Quân

Hoạt động nằm trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành trong việc hoàn thiện dữ liệu, xác minh thông tin và tri ân người có công với cách mạng.



Theo Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trên địa bàn hiện có 2.478 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin đang được an táng tại 32 nghĩa trang liệt sĩ.

Thực hiện kế hoạch chiến dịch, tỉnh Nghệ An đang triển khai lấy mẫu sinh phẩm trên toàn bộ các nghĩa trang. Ảnh: Ngọc Quân

Thực hiện kế hoạch chiến dịch, tỉnh Nghệ An đang triển khai lấy mẫu sinh phẩm trên toàn bộ các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm nay để phục vụ giám định ADN và đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ.



Nghĩa trang Liệt sĩ Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An hiện là nơi an nghỉ của 524 liệt sĩ, trong đó có 13 phần mộ chưa xác định danh tính. Nhằm từng bước làm rõ thông tin các liệt sĩ còn khuyết danh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ chưa xác định thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ, qua đó xác định danh tính và trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.

Cơ sở dữ liệu này sẽ phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Ảnh: Ngọc Quân

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định, trước khi tiến hành lấy mẫu, công tác rà soát, đối chiếu thông tin từng phần mộ được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chính xác, đúng quy trình và giữ gìn sự trang nghiêm tại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.



Công tác lấy mẫu được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hi sinh. Các quy trình kỹ thuật được thực hiện tỉ mỉ, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo độ chính xác và tính khoa học của mẫu sinh phẩm.

Các quy trình kỹ thuật được thực hiện tỉ mỉ, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Ảnh: Ngọc Quân

Trao đổi cùng VTV Times, ông Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng tổ lấy mẫu, cho biết việc thu nhận mẫu xương phục vụ giám định ADN gặp nhiều khó khăn do nhiều hài cốt đã an táng từ lâu, chất lượng mẫu không còn đảm bảo. Có những trường hợp không thể tách chiết ADN, gây nhiều trăn trở cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm nay để phục vụ giám định ADN và đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Quân

Dù còn nhiều thách thức, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong việc tri ân các thế hệ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.



Đây cũng là nỗ lực quan trọng nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, và từng bước hoàn thiện việc xác định danh tính cho các phần mộ chưa rõ thông tin.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn