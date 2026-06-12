Đăng clip khoe vàng ròng trong nhà, nữ Youtuber 100.000 người theo dõi gặp đại hoạ lúc nửa đêm

Gia đình bị nhốt trong phòng suốt nhiều giờ



Một bà nội trợ kiêm YouTuber tại bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã bị trộm đột nhập nhà riêng, lấy đi số tài sản trị giá từ 800.000 đến 1 triệu rupee sau khi nhiều video đăng tải trên mạng xã hội bị cho là đã giúp kẻ gian nắm rõ bố cục ngôi nhà và vị trí cất giữ tài sản.



Theo NDTV và các phương tiện truyền thông địa phương, nạn nhân là bà Rachna Gurjar, chủ một kênh YouTube có hơn 100.000 người theo dõi.



Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 6/6 tại ngôi nhà của bà Gurjar ở làng Mohani, huyện Shivpuri. Theo trình báo, các đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào nhà trong lúc cả gia đình đang ngủ.

Những kẻ trộm được cho là đã khóa trái cửa phòng, nhốt cả gia đình bên trong trước khi bình tĩnh lục soát tài sản. Chúng lấy đi nhiều trang sức bằng vàng, bạc, tiền mặt và thậm chí còn mang theo cả một thùng nước tăng lực.



Tổng giá trị tài sản bị mất được ước tính từ 800.000 đến 1 triệu rupee, tương đương khoảng 200 - 270 triệu đồng.



Bà Gurjar cho biết gia đình chỉ phát hiện sự việc vào khoảng 4h sáng khi nhận ra cửa phòng bị khóa từ bên ngoài.



Sau khi không thể tự thoát ra, họ đã gọi người thân tới hỗ trợ mở cửa. Khi ra ngoài, cả gia đình bàng hoàng phát hiện nhiều tài sản giá trị trong nhà đã biến mất.



Trình báo với đồn cảnh sát Narwar, bà Gurjar nhận định các đối tượng thực hiện vụ trộm rất chuyên nghiệp. "Họ dùng gậy để điều chỉnh hướng camera giám sát nhằm tránh bị ghi lại khuôn mặt", bà cho biết.



Theo lời nạn nhân, các nghi phạm dường như đã cắt hàng rào từ trước, sau đó dựng thang để trèo qua tường vào sân nhà. Toàn bộ quá trình cho thấy đây là một vụ đột nhập được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cảnh sát nghi video YouTube đã giúp kẻ trộm lên kế hoạch



Phó giám đốc cảnh sát huyện Shivpuri, ông Sanjiv Mule, xác nhận cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra và đang thu thập hình ảnh từ hệ thống camera giám sát.



Trong số các đoạn ghi hình có cảnh một người đàn ông bịt mặt dùng gậy điều chỉnh góc quay camera trước khi thực hiện hành vi trộm cắp.



Cảnh sát cho rằng thủ phạm có thể là người sống trong cùng ngôi làng hoặc khu vực lân cận vì chúng dường như rất hiểu lịch sinh hoạt của gia đình cũng như cấu trúc bên trong ngôi nhà.



Đáng chú ý, bà Gurjar trước đó thường xuyên đăng tải các video ghi lại cuộc sống hằng ngày. Nhiều đoạn clip cho thấy rõ khu vực tiền sảnh, các căn phòng trong nhà, đồng thời xuất hiện cảnh bà trưng bày lượng lớn trang sức vàng và tiền mặt trên bàn.



Các điều tra viên nhận định chính những hình ảnh này có thể đã vô tình trở thành "bản hướng dẫn" cho kẻ gian, giúp chúng xác định vị trí cất giữ tài sản và nắm được sơ đồ ngôi nhà trước khi thực hiện vụ đột nhập.







Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn