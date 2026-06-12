Đừng tốn tiền mua mỹ phẩm hay thuốc bổ: 'Siêu thực phẩm' này cân hết từ da, dáng đến giấc ngủ!

Yến mạch là thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Yến mạch gồm có hạt yến mạch (thường được sử dụng làm thực phẩm), lá và thân (rơm yến mạch) và cám (lớp vỏ ngoài của hạt yến mạch). Lá, thân và cám yến mạch thường được sử dụng làm thuốc.



Cám yến mạch và yến mạch nguyên chất được sử dụng cho những người có huyết áp cao, cholesterol cao, bệnh nhân đái tháo đường, hay các bệnh nhân có về đề tiêu hoá chẳng hạn như: hội chứng ruột kích thích, bệnh chi nang ruột non, bệnh viêm ruột, tiêu chảy và táo bón. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để ngăn ngừa các bệnh như: bệnh tim, sỏi mật, ung thư kết tràng (ung thư đại tràng) và ung thư dạ dày.

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Yến mạch được sử dụng phổ biến nhất giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cơ chế hoạt động của nó có thể được hiểu như sau: Yến mạch có thể giúp giảm cholesterol và lượng đường trong máu đồng thời kiểm soát được cảm giác thèm ăn bằng cách gây ra cảm giác no cho người bệnh. Cám yến mạch sẽ tác động và ngăn chặn sự hấp thụ từ ruột các chất có nguy cơ gây bệnh tim, cholesterol cao và bệnh đái tháo đường. Thêm vào đó, yến mạch còn có tác dụng làm giảm sưng trên da khi thoa yến mạch lên vùng da đó.



Yến mạch có tác dụng gì đối với sức khỏe



Yến mạch là loại ngũ cốc có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, khoáng chất, chất béo và chất xơ hòa tan. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất hạ lipid máu như flavonoid, sterol, saponin… Sử dụng yến mạch có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như:



Tốt cho tim mạch: Yến mạch giàu chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol trong máu. Do đó, loại ngũ cốc này giúp ngăn ngừa các cơn đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch. Không chỉ vậy, chất beta-glucan trong yến mạch còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

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Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Yến mạch có khả năng cải thiện sự nhạy cảm của cơ thể với insulin - một loại hormone được sản xuất bởi tuyến tụy để giúp ổn định lượng đường trong máu. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong yến mạch cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.



Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ trong yến mạch giúp làm mềm phân, cho người dùng dễ dàng đi tiêu, tránh táo bón. Vì vậy, yến mạch là thực phẩm rất có lợi cho những người có vấn đề về sức khỏe đường ruột.



Ngăn ngừa ung thư: Bột yến mạch chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào con người khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư hiệu quả.



Hỗ trợ giảm cân: Chất xơ trong yến mạch cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Đồng thời, yến mạch chứa nhiều loại carbohydrate lành mạnh, giúp người dùng duy trì cảm giác no lâu. Ngoài ra, yến mạch còn kích thích quá trình trao đổi chất của cơ thể, hỗ trợ kết quả giảm cân tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu: Hemoglobin là thành phần chính của hồng cầu. Khi cơ thể thiếu hồng cầu sẽ gây ra tình trạng thiếu máu, biểu hiện là mệt mỏi, da xanh tái, ngứa ran ở chân, khó thở, sưng lưỡi, chóng mặt, nhức đầu,… Yến mạch là thực phẩm có hàm lượng sắt cao, rất tốt cho sự hình thành hemoglobin, giúp ngăn ngừa thiếu máu hiệu quả.



Tốt cho sức khoẻ da: Từ lâu, yến mạch đã được ứng dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm nhờ đặc tính làm dịu, kháng viêm và cấp ẩm vượt trội cho làn da. Các hợp chất trong yến mạch có khả năng tạo thành một hàng rào bảo vệ trên bề mặt da, giúp giữ nước và cân bằng độ pH tự nhiên. Việc ăn yến mạch giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong, trong khi sử dụng bột yến mạch làm mặt nạ hoặc sữa tắm giúp giảm nhanh các triệu chứng kích ứng, ngứa ngáy do mụn trứng cá, chàm da (eczema) hay cháy nắng.



Liều lượng sử dụng



Đối với trường hợp có cholesterol cao: sử dụng 56-150 gam sản phẩm yến mạch nguyên chất như: cám yến mạch hoặc bột yến mạch, trong đó có chứa 3.6-10 gam betaglucan (chất xơ hoà tan) hàng ngày như chế độ ăn ít chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

Để giảm lượng đường trong máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2: sử dụng sản phẩm giày chất xơ như yến mạch nguyên chất có chứa 25 gam chất xơ hòa tan sử dụng hàng ngày, 38 gam cám yến mạch hoặc 75 gam bột yến mạch khô có chứa khoảng 3 gam betaglucan.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn