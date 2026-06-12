Không phải Mỹ Khê, đây mới là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới

Nhắc tới những bãi biển nổi tiếng của Việt Nam, nhiều du khách có thể nghĩ ngay tới Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Nha Trang ở Khánh Hòa, Bãi Sao ở Phú Quốc hay những bãi biển hoang sơ tại Côn Đảo. Trong đó, Mỹ Khê là cái tên nhiều lần được truyền thông quốc tế nhắc tới, từng được giới thiệu là một trong những bãi biển hấp dẫn của hành tinh nhờ bờ cát dài, nước biển xanh, vị trí gần trung tâm thành phố và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển.

Tuy nhiên, trong danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 vừa được công bố nhân Ngày Đại dương Thế giới 8/6, đại diện của Việt Nam lại không phải Mỹ Khê hay bất kỳ bãi biển nổi tiếng quen thuộc nào. Cái tên được xướng lên là Soi Sim, một bãi biển nằm trên hòn đảo nhỏ cùng tên trong vùng lõi vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Một bãi biển còn khá xa lạ với nhiều du khách bất ngờ trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. (Ảnh: VinWonders)

Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi Soi Sim không phải điểm đến quá phổ biến trên bản đồ du lịch đại chúng. So với đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt hay hang Luồn, Soi Sim ít được nhắc tới hơn, cũng không phải nơi tập trung nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi. Chính sự lặng lẽ ấy lại trở thành điểm khác biệt giúp bãi biển này gây chú ý trong một bảng xếp hạng đề cao vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa bản địa và sự kết nối với thiên nhiên.

Danh sách được nhắc tới là Corona Beach 100 năm 2026, cẩm nang bãi biển toàn cầu do Corona công bố. Theo thông tin từ AB InBev, phiên bản năm nay giới thiệu 100 điểm đến ven biển trên 6 châu lục, trong đó có 27 bãi biển mới. Các bãi biển được lựa chọn dựa trên những tiêu chí như văn hóa bãi biển, khả năng kết nối với thiên nhiên và vẻ đẹp cảnh quan.

Trong danh sách chính thức, Soi Sim Beach được ghi nhận với vị trí tại đảo Soi Sim, vịnh Hạ Long, Việt Nam. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay. Nếu Mỹ Khê nổi tiếng nhờ sự sôi động và thuận tiện, Soi Sim lại mang một vẻ đẹp khác: nhỏ, xanh, ít ồn ào và gắn chặt với hệ sinh thái đặc trưng của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Soi Sim đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay. (Ảnh: Vietgoing)

Soi Sim nằm cách Cảng tàu du lịch Tuần Châu khoảng 12km, cách đảo Ti Tốp khoảng 700m. Hòn đảo có diện tích không lớn, nhưng được đánh giá cao nhờ cảnh quan tự nhiên còn khá nguyên sơ. Trên đảo có bãi cát nhỏ, nước biển xanh, phía sau là những triền cây bao phủ, xung quanh là các khối núi đá vôi đặc trưng của vịnh Hạ Long.

Tên gọi Soi Sim được cho là bắt nguồn từ loài cây sim mọc nhiều trên đảo. Vào mùa hoa, sắc tím của sim tạo nên vẻ đẹp riêng cho hòn đảo giữa vịnh. Không chỉ có bãi tắm, Soi Sim còn được nhắc tới bởi thảm thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài cây đặc trưng của hệ sinh thái vịnh Hạ Long.

Soi Sim có gì khác so với những bãi biển nổi tiếng?

Điểm đặc biệt của Soi Sim không nằm ở sự đông đúc hay hệ thống dịch vụ cao cấp. Trái lại, nơi này hấp dẫn bởi cảm giác tách biệt và gần thiên nhiên. Đây là kiểu bãi biển phù hợp với những du khách muốn tìm một không gian yên tĩnh, ngắm cảnh vịnh, tắm biển trong thời gian ngắn hoặc kết hợp tham quan cùng các điểm nổi tiếng khác trên tuyến vịnh Hạ Long.

Nếu Mỹ Khê là bãi biển đô thị điển hình, dễ tiếp cận, có thể ghé thăm gần như bất cứ lúc nào khi tới Đà Nẵng, thì Soi Sim lại là điểm đến phụ thuộc vào lịch trình tàu tham quan vịnh. Du khách không thể tự di chuyển bằng đường bộ mà cần mua vé tàu theo tuyến phù hợp. Đây cũng là lý do Soi Sim không quá phổ biến với số đông, dù nằm trong một trong những vùng di sản nổi tiếng nhất Việt Nam.

Điểm đặc biệt của Soi Sim không nằm ở sự đông đúc hay hệ thống dịch vụ cao cấp. (Ảnh: Tatinta)

Theo thông tin từ các đơn vị giới thiệu du lịch vịnh Hạ Long, bãi tắm Soi Sim thuộc hành trình tham quan tuyến số 2, cùng nhóm với một số điểm quen thuộc như hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ. Tuy nhiên, do điều kiện khai thác tại các điểm tham quan trên vịnh có thể thay đổi theo từng thời điểm, du khách nên kiểm tra trước với ban quản lý, đơn vị bán vé hoặc hãng tàu để biết lịch trình thực tế.

Một lưu ý khác là Soi Sim không phải nơi có nhiều dịch vụ như các bãi biển nổi tiếng trên đất liền. Vì vậy, du khách nên chuẩn bị trước các vật dụng cần thiết, tuân thủ hướng dẫn của đơn vị khai thác, không tự ý đi vào khu vực hạn chế và đặc biệt không xả rác, bẻ cây hay tác động tới hệ sinh thái trên đảo.

Một cái tên nhỏ nhưng gợi mở hướng đi mới cho du lịch biển Việt Nam

Việc Soi Sim xuất hiện trong top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 cho thấy sức hút của du lịch biển Việt Nam không chỉ đến từ những điểm đến đã quá quen thuộc. Bên cạnh các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Nha Trang hay Phú Quốc, Việt Nam vẫn còn nhiều bãi biển nhỏ, ít người biết, có giá trị lớn về cảnh quan và sinh thái.

Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm tới các trải nghiệm gần thiên nhiên, ít đông đúc và có yếu tố bền vững, những điểm đến như Soi Sim có thể trở thành gợi ý đáng chú ý. Dù vậy, sức hấp dẫn của những nơi này cũng đi kèm yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt. Một bãi biển đẹp không chỉ cần được quảng bá, mà còn cần được quản lý để tránh quá tải, thương mại hóa hoặc đánh mất vẻ nguyên sơ vốn có.

Việc Soi Sim xuất hiện trong top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 cho thấy sức hút của du lịch biển Việt Nam không chỉ đến từ những điểm đến đã quá quen thuộc. (Ảnh: MIA)

Với du khách, Soi Sim có thể không phải nơi dành cho một kỳ nghỉ dài ngày như các bãi biển lớn. Nhưng nếu đang có kế hoạch tham quan vịnh Hạ Long, đây là cái tên đáng để lưu ý, nhất là với những ai muốn tìm thêm một góc nhìn khác về di sản: không chỉ có hang động, núi đá và du thuyền, mà còn có những bãi biển nhỏ nằm lặng lẽ giữa màu xanh của biển và rừng.

Không phải Mỹ Khê, cũng không phải Nha Trang hay Phú Quốc, Soi Sim mới là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. Và chính sự bất ngờ ấy khiến cái tên nhỏ trên vịnh Hạ Long trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Theo Corona, Thanh Niên, Tạp chí Việt Nam hương sắc

Tác giả: Nguyệt Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn