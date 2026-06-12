Phạm Mạnh Thắng bị bắt sau màn "áp sát" nữ sinh trên phố

Ngày 11/6, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Tương Mai tiếp nhận tin báo của chị N.Q.A. (SN 2007; trú tại Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về việc bị cướp giật tài sản khi đang di chuyển trên đường.

Theo đó, khoảng 17h15 phút ngày 6/6, chị N.Q.A. điều khiển xe đạp trên đường Trần Đại Nghĩa, khi đến đoạn trước số nhà 180 Trần Đại Nghĩa, phường Tương Mai thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều áp sát.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã giật chiếc ba lô để ở giỏ xe rồi nhanh chóng tẩu thoát theo hướng cầu Nguyễn An Ninh, dọc bờ sông Sét ra khu vực đường Đại La.

Đối tượng Phạm Mạnh Thắng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA TP Hà Nội

Tài sản bị chiếm đoạt gồm 01 điện thoại di động iPhone 13 màu trắng đã qua sử dụng, 01 ví da màu hồng, bên trong có khoảng 1.000.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân. Tổng giá trị tài sản khoảng 11.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tương Mai đã khẩn trương tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Đến khoảng 15h ngày 8/6, Công an phường Tương Mai đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ đối tượng Phạm Mạnh Thắng (SN 1986; hộ khẩu thường trú tại 28C ngõ An Sơn, Đại La, Tương Mai, Hà Nội) tại khu vực trước số 92 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng Phạm Mạnh Thắng đã khai nhận hành vi cướp giật chiếc ba lô của chị N.Q.A.

Hiện, Công an phường Tương Mai đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn