Đề toán thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận nhanh tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận, TP.HCM), thí sinh Bích Nghi (Trường THPT Gò Vấp) đánh giá đề thi môn Toán năm nay vừa sức.

"Phần câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm khá dễ. Câu hỏi về đúng/sai như các dạng đã ôn tập. 6 câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng trả lời ngắn, câu xác suất thống kê hơi đánh đố. Em hoàn thành cỡ 70% bài làm, nhưng trọn vẹn bài em làm khá tốt và nghĩ mình nắm chắc 7 - 8 điểm", Nghi chia sẻ.

Các thí sinh tại điểm Trường THCS Phạm Văn Chiêu đánh giá đề thi khá vừa sức - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Tại điểm thi Trường THCS Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) em Gia Ngọc, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường An Nhơn), nhận định đề Toán năm nay khá vừa sức với đa số thí sinh.

Theo em, đề không có quá nhiều câu khó, trong đó câu về elip là phần khiến nhiều bạn phải suy nghĩ nhiều hơn. Gia Ngọc cũng đánh giá cấu trúc và mức độ đề thi tương đối sát với các đề thi thử đã được ôn tập trước đó. So với đề thi năm trước, em cho rằng độ khó không có nhiều khác biệt và nhìn chung ở mức tương đương.

Thí sinh tại điểm thi trường THCS Nguyễn Du, phường Bàn Thạch, Đà Nẵng sau khi thi tốt nghiệp THPT môn toán chiều 11-6-2026 - Ảnh: LÊ TRUNG

Thí sinh sau khi hoàn thành môn Toán tại điểm thi Trường THCS Thành Công, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Thí sinh sau khi hoàn thành môn Toán tại điểm thi Trường THCS Thành Công, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Thí sinh sau khi hoàn thành môn Toán tại điểm thi Trường THCS Thành Công, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Tác giả: Lê Huy - Hồ Nhưỡng - Lê Trung - Nam Trần

Nguồn tin: tuoitre.vn