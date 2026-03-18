Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa quy định về dạy thêm, học thêm. Ảnh minh hoạ: Xuân Phú

Sửa Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT theo hướng theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Việc sửa thông tư được thực hiện theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 15/2/2025 thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012.

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT mới có 3 điểm đáng chú ý:

Thứ nhất, thông tư mới quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Thứ hai, việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho ba đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hướng tới các trường không có học thêm, dạy thêm vì về nguyên tắc, nhà trường, thầy cô thực hiện đúng giờ học theo quy định đã đảm bảo cho học sinh lượng kiến thức và đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thứ ba, đối với quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, Thông tư mới quy định: tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền của học sinh phải thực hiện một cách công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật; giáo viên đang dạy học tại các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh của mình.

Sau một năm có hiệu lực, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT được ghi nhận mang lại một số tín hiệu tích cực như góp phần hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Tuy vậy, quy định này vẫn tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn