Siêu dự án dầu khí 5 tỷ USD của Việt Nam dự kiến khởi động vào năm 2027

Thông tin đến các nhà đầu tư mới đây, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC (Mã CK: PVS) cho biết, dự án khí Cá Voi Xanh có khả năng sẽ đạt được quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào năm 2027.

Theo ước tính của Vietcap, vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) cho dự án này khoảng 5 tỷ USD, tương đương với dự án Lô B trong khi trữ lượng cao hơn khoảng 40%.

Vietcap cho rằng, đây có thể là cơ sở để PVS đưa ra kế hoạch doanh thu tích cực giai đoạn 2026 – 2030, ước đạt 210–220 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 39% so với mức kế hoạch trước đó là 150–160 nghìn tỷ.

Lý giải cho mục tiêu này, ban lãnh đạo PVS đánh giá, Trung Đông tiếp tục là thị trường hấp dẫn, với hoạt động tái thiết sau xung đột dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng dầu khí. Mặc dù còn nhiều lo ngại về an ninh năng lượng, tuy nhiên đây có thể cũng là lý do thúc đẩy các quốc gia giàu tài nguyên đẩy nhanh tiến độ thăm dò và phát triển mỏ, qua đó hỗ trợ nhu cầu cho các dự án EPC ngoài khơi của PVS.

PVS cũng kỳ vọng, giai đoạn 2026–2028 sẽ là chu kỳ đầu tư mạnh mẽ, nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị cho mức tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn 2029–2030, trong đó các đợt tăng vốn lớn nhiều khả năng sẽ tập trung vào khoảng năm 2028–2029, tương ứng với các mốc đạt FID của các dự án trọng điểm như cáp ngầm và xuất khẩu điện gió ngoài khơi.

Bên cạnh đó, Vietcap nhận định rằng, khối lượng công việc lớn từ dự án Cá Voi Xanh, dự án điện gió ngoài khơi của PVN, xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Singapore và điện hạt nhân sẽ là động lực tăng trưởng cho dự báo lợi nhuận giai đoạn 2028–2030 của PVS.

Nói thêm về kế hoạch tăng vốn, PVS xác định giai đoạn hợp lý nhất là khoảng 2028 – 2029, thời điểm này cũng trùng với thời gian các dự án lớn của PVS với các đối tác nước ngoài đạt được quyết định đầu tư cuối cùng. Như kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, PVS dự kiến tăng vốn điều lệ lên 9.000 tỷ đồng (mức hiện tại 5.100 tỷ đồng) và có khả năng đạt 13.000 tỷ đồng và năm 2030.

Mỏ khí Cá Voi Xanh là siêu dự án năng lượng trọng điểm ngoài khơi của Việt Nam (cách bờ khoảng 80 km - 100 km) với tổng vốn đầu tư ước tính gần 5 tỷ USD. PTSC là một trong những nhà thầu thượng nguồn chủ chốt dự kiến sẽ đảm nhận các gói thầu xây lắp EPCI giàn khai thác khổng lồ của dự án này.

Tác giả: Bình Sơn

Nguồn tin: vietnamfinance.vn