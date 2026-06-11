Nhiều thí sinh xứ Nghệ nhận xét đề thi môn Toán có sự phân hoá cao

Chiều 11/6, các thí sinh hoàn thành môn Toán – môn thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhiều em đánh giá đề thi bám chương trình học nhưng có sự phân hoá rõ rệt và khó có thể đạt điểm tuyệt đối.

Rời khỏi điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, em Nguyễn Mạnh Tâm và Hà Như Quỳnh cùng nhau thảo luận về đề thi. Các em cho biết đề năm nay bám sát chương trình học.

"Đề thi Toán có sự phân hoá rõ rệt. Em chỉ làm được khoảng 70%. Ở nhóm câu hỏi vận dụng và vận dụng cao em không làm được bài. Tuy nhiên, em cũng khá hài lòng về phần thi của mình", Mạnh Tâm chia sẻ.

Các thí sinh nhận định đề thi Toán có sự phân hoá cao.

Các thí sinh điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu rời phòng thi với tâm trạng khá phấn khởi. Đa số các em khá hài lòng về phần thi của mình. "Em thấy đề phân hóa cao. So với các đề thi thử em đã làm trước đó, đề thi Toán chính thức 'dễ thở' hơn. Em chỉ gặp khó khăn ở phần câu hỏi ngắn cuối đề. Em nghĩ đối với những bạn học chuyên Toán, với đề này có thể kiếm điểm 9-10 nếu trả lời đúng hết các câu hỏi ngắn", em Nguyễn Thị Kim Anh, thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chia sẻ.

Nhiều thí sinh khá tự tin sau khi hoàn thành môn thi Toán.

"Nếu so với đề năm ngoái thì đề năm nay ít đánh đố hơn rất nhiều. Em làm chắc khoảng 65% bài. Phần trắc nghiệm 'dễ thở', phần đúng sai không quá khó. Phần câu trả lời ngắn là nội dung có tính phân loại cao nhất của đề thi. Môn Ngữ văn buổi sáng em làm tốt hơn", em Lô Thị Hải, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp, cho biết.

Cùng chung nhận định, em Nguyễn Minh Hà, thí sinh ở điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, cho rằng đề thi tương đối phù hợp với năng lực học sinh. Phần đại số khá dễ tiếp cận, trong khi các câu hình học có tính phân loại cao hơn. Hà tự tin đạt khoảng 8 điểm và bày tỏ mong muốn trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh.

Các thí sinh nhận định đề thi Toán đánh giá được năng lực người học, phân loại rõ ràng giữa các mức khá, giỏi, xuất sắc.

Nhiều thí sinh Nghệ An nhận định rằng, đề Toán có sự phân hóa cao, và phản ánh được năng lực người học, phân loại rõ ràng giữa các mức khá, giỏi, xuất sắc. Với đề này, những bạn theo khối tự nhiên không khó đạt điểm 7 – 8. Tuy nhiên, để đạt điểm 9 trở lên phải là những học sinh có tư duy Toán học, nhạy bén, vận dụng sáng tạo.

Thông tin từ Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An, môn thi thứ hai (Toán), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán là 41533. Tổng số thí sinh vắng thi không có lý do: 85; Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn