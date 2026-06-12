Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức

Trong thư từ chức gửi Thủ tướng Keir Starmer hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho rằng chính phủ đã không dành đủ ngân sách cho lĩnh vực quân sự, trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng tăng. "Ngài không thể và Bộ Tài chính cũng không sẵn lòng cam kết cung cấp những nguồn lực mà đất nước cần để tự vệ", bức thư có đoạn.

Động thái từ chức bất ngờ, kèm bức thư công khai với những chỉ trích gay gắt, càng làm gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Starmer giữa lúc ông đang đối mặt với nguy cơ bị thách thức vị trí lãnh đạo, đồng thời phơi bày cuộc khủng hoảng trong nội bộ chính phủ Anh về phương án tăng mạnh chi tiêu quốc phòng khi ngân sách không dư dả.

Bộ trưởng John Healey rời Văn phòng Thủ tướng Anh sau cuộc họp nội các hôm 2/6. Ảnh: Reuters

Trong nhiều tháng qua, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh đã rơi vào thế giằng co về cách đáp ứng nhu cầu tăng chi tiêu quân sự. Cuộc tranh cãi khiến Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng Anh bị trì hoãn từ năm ngoái.

Kế hoạch này được chờ đợi từ lâu và sẽ xác định mức chi tiêu cho thập kỷ tới. Tuy nhiên, có những thông tin cho rằng ngân sách thực tế sẽ thấp hơn rất nhiều so với mức được đề xuất.

Sự trì hoãn khiến ngành công nghiệp quốc phòng Anh rất bất bình. Các doanh nghiệp cho rằng không thể đầu tư vào những chương trình dài hạn, phục vụ an ninh quốc gia trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động mạnh và Mỹ đang dần giảm vai trò bảo đảm an ninh cho châu Âu.

Ông Healey, 66 tuổi, là chính trị gia Công đảng và trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ tháng 7/2024. Ông được đánh giá thuộc cánh ôn hòa của Công đảng và nhiều năm phụ trách các lĩnh vực kinh tế, nhà ở trước khi chuyển sang quốc phòng.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net