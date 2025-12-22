Bộ Công an khởi công xây nhà cho trẻ mồ côi tại Nghệ An

Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động từ năm 1997, với nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, dạy nghề nhân đạo cho đối tượng chính sách, tật nguyền, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh éo le kể từ đó đã được Trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống.

Xuất phát từ thực tế điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm xuống cấp, thiếu thốn, khiến khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, Bộ Công an đã kêu gọi hỗ trợ để xây dựng 1 tòa nhà 2 tầng với tất cả 16 phòng để làm nơi ở cho trẻ, các đối tượng chính sách; xây dựng 1 nhà ăn 1 tầng đáp ứng cho 200 người sử dụng cùng lúc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tại lễ khởi công



Nhấn mạnh tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay đây là công trình thực hiện chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi.

"Những công trình này là nền móng vững chắc nhất để giúp các em có tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với đối tượng yếu thế" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nói.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên: "Những công trình này là nền móng vững chắc nhất để giúp các em có tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn"

Dịp này, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng đã trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn